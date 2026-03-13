Инфраструктура «Синтерра Медиа» обеспечит бесперебойное вещание кабельных каналов на Дальнем Востоке

«Синтерра Медиа» готова обеспечить передачу телевизионного сигнала по Национальной наземной медиасети на фоне сложившейся ситуации на спутниковом сегменте и подключить операторов к национальной медиасети во всех столицах субъектов России в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом CNews сообщили представители компании «Синтерра Медиа».

Компания «Синтерра Медиа» с 2006 г. обеспечивает доставку каналов для спутниковых, кабельных и эфирных ТВ-сетей. Точки подключения к Национальной медиасети «Синтерры Медиа» присутствуют в 87 субъектах страны, в которых любой оператор может получить практически все телеканалы, транслирующиеся в России. Каждый подключенный к сети вещатель может стать источником ТВ-вещания на всю страну, коммутация сигналов занимает миллисекунды. Сеть построена полностью на российском оборудовании.

«Главное сейчас — поддержать вещателей, операторов и медиаотрасль в целом. Для восстановления работы в эфире в кратчайшие сроки можно задействовать Национальную медиасеть, которая передает сигнал по земле, без участия спутников. Медиасеть — это отказоустойчивая инфраструктура, изолированная от внешнего воздействия. Мы готовы обеспечить передачу телевизионных сигналов всем кабельным телевизионным операторам на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, чтобы они продолжили оказание услуг абонентам», — сказал генеральный директор компании «Синтерра Медиа» Григорий Урьев.