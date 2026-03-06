Направление «ЦИМ» выходит на новый уровень: «Экзон» представляет новую функциональность

Платформа для управления строительством «Экзон» продолжает развитие инструментов для информационного моделирования, представляя комплекс обновлений, направленных на повышение точности данных, качества проектирования и соответствия моделей международным стандартам. Впервые на платформе появился специализированный инструмент для работы с ведомостями объемов работ (ВОР), позволяющий напрямую выгружать использованные объемы и материалы из BIM-модели. Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

Эта функциональность обеспечивает создание более рациональных и точных смет, минимизируя ручной труд и ошибки при передаче данных. Пользователи получают возможность создавать сложные схемы расчетов, привязывать записи ВОР к элементам модели и автоматически обновлять объемы при любых изменениях, что закладывает основу для корректного стоимостного планирования.

Дополняет этот блок новая функциональность по геометрическим проверкам, призванная находить пересечения и коллизии в модели на ранних этапах. Настраиваемые проверки с гибкими условиями фильтрации, возможностью задавать допуски и наглядной визуализацией конфликтов в 3D позволяют проектировщикам системно выявлять и устранять ошибки, такие как задвоение объемов или невозможные пересечения конструкций. Это повышает качество моделирования и сводит к минимуму дорогостоящие ошибки на этапе строительства, обеспечивая более высокий уровень исполнения проектов.

Для гарантии содержательного, а не только геометрического качества данных, «Экзон» теперь поддерживает проверку моделей по открытому стандарту IDS (Information Delivery Specification), разработанному buildingSMART. Поскольку формат IFC является обязательным для обмена с заказчиками и экспертизой, автоматизированная проверка на соответствие заранее заданным требованиям к атрибутам и структуре данных становится критически важной. Новый инструмент позволяет загружать IDS-файлы и проводить валидацию прямо в среде «Экзон», заменяя отдельные приложения и обеспечивая работу в режиме «одного окна». Это обеспечивает однозначную интерпретацию данных всеми участниками проекта и гарантирует, что исходящие IFC-модели соответствуют требованиям заказчика и стандартам, экономя время на согласованиях и ручных проверках.

«Сегодня ЦИМ — это уже не просто 3D-модель, а структурированные данные для принятия решений на всех этапах жизненного цикла объекта, — отметил Григорий Карпов, руководитель направления «ЦИМ». — Представленные обновления — наш прямой ответ на запросы рынка. Мы даем специалистам возможность не только создавать модель, но и строго контролировать ее наполнение в соответствии с международными стандартами, а также автоматически получать точные данные для расчетов. Это серьезный шаг к повышению технологической дисциплины в отрасли и реальная экономия времени и ресурсов для наших клиентов».