Разделы

Бизнес Кадры Ритейл Розница
|

«Магнит» и Центральный университет будут готовить ИТ-специалистов будущего для ритейла

Ритейлер «Магнит» и Центральный университет договорились о долгосрочном о сотрудничестве. Компания и вуз заключили соглашение о стратегическом партнерстве и будут совместно готовить профессионалов в области ИТ для работы в ритейле.

В рамках соглашения стороны значительно усилят партнерство по подготовке образовательных программ и учебных материалов, научно-исследовательской деятельности и организации практики и стажировок для студентов.

В сентябре 2026 г. планируется запуск совместной специализированной программы магистратуры для подготовки разработчиков программного обеспечения. Учебная программа будет создана при участии специалистов Magnit Tech – технологического подразделения «Магнита», занимающегося разработкой и внедрением инноваций. Также эксперты Magnit Tech войдут в преподавательский состав. Помимо теоретической части учебная программа будет включать обширный практический блок, в том числе решение реальных кейсов от «Магнита» и практику в Magnit Tech. Лучшие студенты получат возможность устроиться на работу в компанию.

Также на площадке Центрального университета открылось брендированное пространство Magnit Tech: зона оснащена всем необходимым для комфортного и эффективного учебного процесса. Кроме того, в июне и сентябре этого года студенты университета смогут пройти стажировку в «Магните», чтобы познакомиться с особенностями работы в технологическом блоке ритейлера, реальными задачами, которые решают специалисты компании, и применить свои знания на практике.

Евгений Случевский, генеральный директор группы компаний «Магнит», сказал: «Без совершенствования технологий и непрерывного внедрения инноваций невозможно не только развитие, но и само существование современного ритейла. В то же время отрасль испытывает нехватку квалифицированных кадров в области IT, которые были бы подготовлены к работе в ритейле – знали бы его специфику и вызовы. Для нас одно из главных преимуществ Центрального университета заключается в сильной практической направленности процесса обучения, ориентированного на современные реалии в экономике и образовании и кадровые ожидания бизнеса. Партнерство позволит усилить фокус на задачи, с которыми столкнутся будущие специалисты, устроившись на работу в IT-блок «Магнита» – одной из крупнейших частных компаний России».

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров
цифровизация

Это не первый опыт сотрудничества «Магнита» и Центрального университета. Компания уже участвует в стипендиальной программе вуза, предоставляет и реализует проекты в мастерской Центрального университета Test&Learn, а также обучает своих сотрудников по программе ДПО Центрального университета «ИИ для руководителей».

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета, сказал: «Для нас как вуза, который ориентирован на практический подход в образовании, особенно ценно расширять сотрудничество с нашими партнерами. Объединяя усилия с «Магнитом», мы вносим большой вклад в построение технологического будущего ритейл-отрасли – в первую очередь, с точки зрения подготовки высококвалифицированных кадров. Благодаря нашей совместной работе студенты Центрального университета не только погрузятся в IТ-аспекты отрасли, но и соприкоснутся с культурой и реальными кейсами ведущего ритейлера страны. Это особенно ценно в определении карьерного пути».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

В России перед 8 Марта онлайн-мошенники запустили новые схемы с цветами и ювелиркой

Вышла «Ред Адм 2.1»: полная поддержка Exchange без Microsoft Active Directory, нативная миграция через ADMT и открытый API

Арестован сын крупного господрядчика. Он втихаря похитил десятки миллионов долларов у американских судебных приставов и скрылся на крошечном острове

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги

Oracle выставит на улицу тысячи сотрудников. Сэкономленные на зарплате деньги пойдут на строительство дата-центров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240