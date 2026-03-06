Разделы

ПО Софт ИТ в банках
|

«Диасофт» поможет банкам ограничивать объем выдачи высокорискованных кредитов

С 1 апреля 2025 г. вступило в силу Указание Банка России от 3 февраля 2025 г. №6993-У «О видах кредитов (займов), в отношении которых могут быть установлены макропруденциальные лимиты, о характеристиках указанных кредитов (займов), о порядке установления и применения макропруденциальных лимитов».

Макропруденциальные лимиты (МПЛ) – это ограничения, которые вводит регулятор для банков на выдачу рискованных кредитов. Так Банк России предотвращает чрезмерный рост долговой нагрузки населения и защищает финансовые организации от массовых неплатежей. МПЛ устанавливаются с учетом таких характеристик кредита как срок его возврата и значение показателя долговой нагрузки (ПДН).

Компания «Диасофт» разработала продукт «Макропруденциальные лимиты», чтобы поддержать новое законодательство. Он входит в состав решения «Кредитный конвейер» и позволяет банкам ограничивать объем выдачи высокорискованных кредитов. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт «Макропруденциальные лимиты» дает возможность: управлять МПЛ и настраивать их; хранить информацию о выданных кредитах для расчета МПЛ; использовать готовый набор API для интеграции с решением «Кредитный Конвейер» от «Диасофт» и другими внешними системами.

Он также позволяет хранить следующую информацию: сведения о суммах кредитов, выданных юридическим и физическим лицам; сведения об одобренных, но не выданных кредитных заявках, а также об еще рассматриваемых заявках.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

Исходя из этих данных, банк может рассчитывать макропруденциальные лимиты и автоматически принимать решение о выдаче кредита или об отказе.

Решение «Кредитный конвейер» предназначено для управления и комплексной автоматизации всех процессов подбора и выдачи кредитных продуктов. Оно реализовано в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240