Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

У Yandex Cloud — новый логотип и новый визуальный стиль

У Yandex Cloud — новый логотип и новый визуальный стиль. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Редизайн отражает изменения в Yandex Cloud: из набора облачных решений она превратилась в универсальную платформу для создания ИT-продуктов. Сейчас Yandex Cloud объединяет более 75 сервисов для самых разных задач, от развертывания облачной инфраструктуры до создания ИИ-агентов и обеспечения кибербезопасности, и предлагает три модели поставки: облачную, on-premises и гибридную.

«Новый логотип Yandex Cloud, с одной стороны, сохраняет преемственность со старыми вариантами и остаётся узнаваемым. С другой стороны, он передаёт важные для нас смыслы. Например, в нём можно увидеть клиентов, платформу и решения, которые рождаются при их пересечении, или триаду моделей поставки, которые сейчас используются в Yandex Cloud», — сказал операционный директор Yandex Cloud Александр Черников.

yand700.jpg

У Yandex Cloud — новый логотип и новый визуальный стиль

В основу новой айдентики легло представление о Yandex Cloud как о конструкторе. Его детали — это отдельные сервисы и инструменты. Они соединяются друг с другом, образуя простые или сложные структуры, из которых, в свою очередь, формируется общий технологический ландшафт.

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги

Ozon купил суверенные долги России на 38 миллиардов

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Microsoft отравляет жизнь всему миру. Outlook массово блокирует письма из-за тупых и никому не нужных ограничений

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

Замедленный Telegram внезапно стал самым популярным мессенджером в России. Опрос

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240