«Сетевая компания» разработала систему поиска безучетного потребления электроэнергии на базе ИИ

Аналитический центр АО «Сетевая компания» проводит тестирование интеллектуальной системы обнаружения безучетного потребления электроэнергии. Разработка на базе искусственного интеллекта позволяет автоматически выявлять случаи намеренного занижения показателей потребления и снижать коммерческие потери энергокомпании. Об этом CNews сообщили представители АО «Сетевая компания».

Проект «Поиск безучетного потребления» развивается в компании с 2023 г. Он представляет собой веб-сервис, анализирующий потребление точек учета, оснащенных интеллектуальными приборами учета, выявляя неправомерное занижение показаний или ошибки в учете электроэнергии. В основе разработки лежит модель классификации временных рядов, которая анализирует профили потребления и определяет аномалии, указывающие на намеренное занижение показателей.

Проект разработан для блока реализации услуг с целью снижения коммерческих потерь электроэнергии и предотвращения неправомерного использования ресурсов компании. Помимо прямых финансовых потерь, безучетное потребление создает риски превышения максимально допустимой мощности, что в отдельных случаях может привести к аварийным ситуациям.

Веб-сервис для работы с моделью разработан на языке Python с использованием фреймворка Flask и обеспечивает удобную аналитику по приборам учета. Данные со счетчиков автоматически поступают в сервис, преобразуются во временные ряды и классифицируются моделью машинного обучения.

В настоящее время разработка проходит активное бета-тестирование с регулярными выездами специалистов на подозрительные объекты, по результатам которых модель дорабатывается. В планах компании – интеграция дополнительной внешней информации и ускорение работы сервиса.

Проект «Поиск безучетного потребления» – один из серии ИИ-разработок Аналитического центра компании. АО «Сетевая компания» активно развивает направление искусственного интеллекта, внедряя инновационные решения во все ключевые бизнес-процессы. Только в 2025 г. были реализованы: корпоративная GPT-модель «Цифровой наставник» для консультирования сотрудников по внутренним процессам, сервис расшифровки диспетчерских переговоров с функцией поиска ошибок, система подбора объектов-аналогов для ускорения работы в капитальном строительстве и решение для автоматических ответов на типовые обращения потребителей. В разработке находится система контроля средств индивидуальной защиты на базе компьютерного зрения для повышения безопасности оперативного персонала. Все проекты направлены на повышение операционной эффективности, безопасности и качества обслуживания клиентов.