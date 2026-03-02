Разделы

Подтверждена совместимость СУБД семейства «Линтер» и ОС «Атлант»

Компания «Релэкс» и ООО «Атлант» объявляют о подтверждении совместимости продуктов «Линтер Бастион» и «Линтер Сокол» с ОС «Атлант». Соответствующий сертификат совместимости подписан по итогам испытаний, проведенных специалистами компаний. Об этом CNews сообщили представители «Релэкс».

В ходе тестирования была подтверждена корректность установки, стабильность работы и функциональная совместимость СУБД семейства «Линтер» в среде ОС «Атлант». Проверка включала выполнение полного цикла операций с базами данных, проверку производительности и надежности функционирования в различных режимах нагрузки.

Интеграция высокозащищенной СУБД «Линтер Бастион» и высокопроизводительной СУБД «Линтер Сокол» с операционной системой «Атлант» предоставляет заказчикам полностью отечественный и надежный стек технологий. Это решение актуально для государственных учреждений, оборонных предприятий и объектов критической информационной инфраструктуры, предъявляющих повышенные требования к безопасности обработки данных и импортозамещению.

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть
Цифровизация

«Обеспечение совместимости «Линтер Бастион» и «Линтер Сокол» с ОС «Атлант» является важным шагом в расширении экосистемы доверенного ПО, — отметила заместитель генерального директора по развитию Ирина Мягкова. — Наши заказчики получают возможность строить высокопроизводительные и защищенные информационные системы на базе проверенной комбинации российских технологий, гарантирующих стабильность, безопасность и соответствие строгим требованиям регуляторов».

«Совместимость с отечественными программными продуктами АО НПП «Релэкс» реализуется на протяжении всей линейки релизов ОС «Атлант», что обеспечивает долгосрочную уверенную поддержку пользователей как с внедренными предыдущими, таки и новыми версиями ОС. Новый релиз «Атлант Гиант» с ядром 6.17 и базой Debian 12 поддерживает весь необходимый функционал СУБД «Линтер Бастион» и СУБД «Линтер Сокол», а также широкий набор нового оборудования. Расширение списка поддерживаемых отечественных программных решений является частью стратегии развития системных продуктов ООО «Атлант», входящей в ГК Applite. Для нас остается важным предоставлять широкий круг возможностей для работы пользователей в среде ОС Атлант»,— сказал директор по стратегическому развитию ГК Applite Артем Стыценко.

