Компанию по разработке ИТ-решений «Т1 Иннотех» возглавил Андрей Гулидин

Генеральным директором «Т1 Иннотех» (входит в ИТ-холдинг «Т1») – компании, занимающейся разработкой, поставкой и поддержкой ИТ-решений, назначен Андрей Гулидин, ранее – заместитель генерального директора «Т1 Иннотех» по развитию бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Т1 Иннотех».

Андрей обладает более чем 22-летним опытом работы в сфере разработки программного обеспечения. Прошел путь от инженера по тестированию ПО до руководящих позиций в ведущих отечественных ИТ-компаниях. На сегодняшний день в «Т1 Иннотех» работает свыше 16 тыс. сотрудников, представленных в более чем 170 городах Российской Федерации.

В период своей деятельности в качестве заместителя генерального директора по развитию бизнеса «Т1 Иннотех» Андрей Гулидин реализовал стратегию по формированию партнерской сети, а также взаимодействию с ключевыми игроками финансового сектора страны. Под его руководством на рынок были выведены ряд продуктов, получивших признание в отрасли: комплексное решение для управления процессами финансовых организаций «Финплатформа Т1», RWA-калькулятор для автоматизации расчета активов, взвешенных по уровню риска, платформа для управления рисками, контрольными процедурами и аудитом «Оазис», сервис сравнительной аналитики по операционному риску ОРИКС.

Стратегия «Т1 Иннотех» остается неизменной: развитие продуктовой линейки, обеспечение высокого качества сервиса для действующих клиентов при оптимальной стоимости, а также масштабирование успешных решений на новые рынки.

«Современный этап развития ИТ-индустрии характеризуется повышенным вниманием со стороны клиентов к эффективности, надежности и предсказуемости стоимости технологий. На этих принципах базируется наша работа. Российские компании завершают этап построения цифрового суверенитета. «Т1 Иннотех» стремится стать одним из лидеров в этой сфере, предлагая технологии, функционально и качественно соответствующие мировым стандартам. Работа ведется на основе передовых архитектур и внедрения искусственного интеллекта», – сказал Андрей Гулидин, генеральный директор «Т1 Иннотех».