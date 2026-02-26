Разделы

Цифровизация
|

Wheelies разработал систему стабилизации мультикоптеров на высотах до 200 метров

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) разработала систему удержания позиции мультикоптеров на высотах до 200 метров без использования спутниковой навигации (GNSS). Решение основано на обработке данных камеры и радарного высотомера, объединенных в единый программный контур. Разработка ориентирована на гражданское применение, например при инспекции инфраструктуры или агромониторинге. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Инженеры компании спроектировали двухконтурную технологию стабилизации. Первый алгоритм выполняет высокочастотную стабилизацию порывов ветра и кратковременных возмущений, обеспечивая быструю реакцию системы. Второй алгоритм реализует визуальную одометрию и устраняет накопленный дрейф, корректируя долгосрочное смещение относительно исходной точки.

Программное обеспечение последовательно обрабатывает видеопоток, данные инерциальных датчиков и высотомера, рассчитывает параметры движения и передает корректирующие команды полетному контроллеру в режиме реального времени. В результате мультикоптер сохраняет стабильное зависание на высотах до 200 метров даже при ветровых нагрузках и отсутствии спутникового сигнала. Система может работать автономно даже в режиме отсутствия GPS, повышая точность удержания.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

Разработка открывает новые возможности для инспекции высотных сооружений, мониторинга линий электропередач, аэрофотосъемки, поисково-спасательных операций и агромониторинга. Программное решение зарегистрировано как программа для ЭВМ.

«В этом проекте мы сосредоточились на задаче стабилизации на больших высотах. Нам удалось добиться устойчивого удержания позиции там, где классические методы перестают быть эффективными. Благодаря разработке формируется технический базис для полностью автономных миссий без какого-либо участия человека», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

Когда не видно разницы. В госзакупках выявлен гигантский разброс цен – одно и то же ПО может стоить в 40 раз дороже

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще