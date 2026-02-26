Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

Подтверждена совместимость СУБД Jatoba и ПК «Альта-ГТД»

Компании «Газинформсервис» и «Альта-Софт» подтвердили корректность работы СУБД «Ятоба» с программным комплексом «Альта-ГТД».

СУБД Jatoba – ПО общего назначения, предназначенное для создания и управления реляционными базами данных. Она обеспечивает многопользовательский доступ к информации с разным уровнем конфиденциальности, что критически важно для процессов таможенного оформления.

Программный комплекс «Альта-ГТД», в свою очередь, является ключевым инструментом для декларантов, позволяя автоматизировать подготовку таможенных документов и взаимодействие с ФТС России. Теперь этот процесс может опираться на одну из самых защищённых архитектур в стране.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

«СУБД «Ятоба» совместно с современным программным комплексом «Альта-ГТД» помогают заказчикам сформировать полностью отечественный ИТ-ландшафт, импортозамещая зарубежные СУБД», – отметил Юрий Осипов, менеджер продукта «Ятоба» компании «Газинформсервис».

«Использование российской СУБД «Ятоба» для хранения данных ПК «Альта-ГТД» позволяет предложить российским декларантам возможность полного цикла таможенного оформления на отечественном ПО», – сказал Павел Горкин, заместитель руководителя отдела разработки и технической поддержки компании «Альта-Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Виртуальные АТС 2026

Гигантская российская ИТ-компания проиграла суд против банка, который безвозвратно отправил ее деньги за границу

Российские вендоры развивают ПАК для ИИ

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще