Подтверждена совместимость СУБД Jatoba и ПК «Альта-ГТД»

Компании «Газинформсервис» и «Альта-Софт» подтвердили корректность работы СУБД «Ятоба» с программным комплексом «Альта-ГТД».

СУБД Jatoba – ПО общего назначения, предназначенное для создания и управления реляционными базами данных. Она обеспечивает многопользовательский доступ к информации с разным уровнем конфиденциальности, что критически важно для процессов таможенного оформления.

Программный комплекс «Альта-ГТД», в свою очередь, является ключевым инструментом для декларантов, позволяя автоматизировать подготовку таможенных документов и взаимодействие с ФТС России. Теперь этот процесс может опираться на одну из самых защищённых архитектур в стране.

«СУБД «Ятоба» совместно с современным программным комплексом «Альта-ГТД» помогают заказчикам сформировать полностью отечественный ИТ-ландшафт, импортозамещая зарубежные СУБД», – отметил Юрий Осипов, менеджер продукта «Ятоба» компании «Газинформсервис».

«Использование российской СУБД «Ятоба» для хранения данных ПК «Альта-ГТД» позволяет предложить российским декларантам возможность полного цикла таможенного оформления на отечественном ПО», – сказал Павел Горкин, заместитель руководителя отдела разработки и технической поддержки компании «Альта-Софт».