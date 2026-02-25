Рейтинговое агентство AK&M подтвердило МТС высший рейтинг устойчивого развития

МТС сообщила о том, что рейтинговое агентство AK&M подтвердило компании рейтинг устойчивого развития по национальной шкале «А++» – справедливое состояние устойчивого развития со стабильным прогнозом. Итоговый рейтинг МТС по методике AK&M соответствует наивысшему уровню «ESG-AАА» по шкале ESG-рейтингов, рекомендованной ЦБ РФ.

Рейтинг устойчивого развития AK&M выступает индикатором для инвесторов в поисках компаний с низким уровнем долгосрочных рисков и включает детальный анализ трех направлений корпоративной ответственности: экологической, социальной и управленческой. Агентство оценило нефинансовую отчетность МТС за 2024 г. по своей «Методике определения рейтинга устойчивого развития российских компаний», а также по 171 критерию для отрасли связи. В компоненте «Социальная ответственность» компания получила рейтинговую оценку «А+», в компонентах «Окружающая среда» и «Корпоративное управление» – оценки «А++». В результате МТС отнесли к числу российских компаний с высшей степенью устойчивости.

«В числе приоритетных ESG-направлений МТС – формирование цифрового общества через внедрение технологичных решений, развитие кадрового потенциала в цифровых отраслях, а также формирование прозрачной и инклюзивной корпоративной культуры. Так, в 2024 г., который оценивался экспертами AK&M, на обучение сотрудников в МТС было направлено более 237 млн руб., а прямые инвестиции в экологические инициативы составили 253 млн руб.», – сказал вице-президент МТС по устойчивому развитию Юрий Савельев.

Оценка компоненты «Окружающая среда» проводилась для МТС по 15 направлениям, 12 из которых получили максимальный показатель «А++». Среди них экологический менеджмент, водопотребление, управление отходами, стратегия в области изменения климата и другие. Приоритетными экологическими направлениями в МТС называют ответственное ресурсопользование, управление e-отходами и углеродный менеджмент. В компании утверждена «Стратегия по управлению выбросами парниковых газов». Ее ключевая цель – сокращение углеродоемкости на 60% к 2030 г. (по сравнению с 2021 г.). Реализуются и программы ответственного управления природными ресурсами (только в 2024 г. удалось сократить объем образуемых отходов на 35,6%) и перехода на электронный документооборот (сейчас доля ЭДО в работе составляет около 90%).

Компонента «Социальная ответственность» оценивалась по 13 параметрам. В компании действует политика «Деятельность МТС в области многообразия, равенства и инклюзивности», а по результатам внутрикорпоративных опросов 97% сотрудников готовы работать в одной команде с представителями инклюзивных групп. К ним относятся не только люди с ограниченными возможностями, но и молодежь без опыта, сотрудники 50+ лет, а также специалисты после декретного отпуска.

Направление «Корпоративное управление» рейтинга сложилось из восьми показателей, в семи из которых МТС получила высшую оценку. Агентство особо отметило высокий уровень работы МТС по противодействию коррупции и наличие регуляторики внутри компании: Кодекса делового поведения и этики и политики «Соблюдение антикоррупционного законодательства».