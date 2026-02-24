ROX Stope на уровне Android

Для владельцев внедорожников ROX Motor стал доступен собственный магазин приложений ROX Store, который значительно расширяет функциональность мультимедийной системы внедорожников. Теперь владельцы ROX 01 могут легко и безопасно устанавливать популярные цифровые сервисы, адаптированные к экрану диагональю 15,7 дюймов специально для использования в дороге. Об этом CNews сообщили представители ROX Motor.

ROX Store предлагает пользователям доступ к 31 адаптированному приложению, которые делают каждую поездку комфортнее и интереснее. Сегодня в каталоге ROX Store доступны самые популярные навигационные системы, аудиосервисы, видеоплатформы, а также другие полезные программы. Библиотека приложений постоянно пополняется, а новые позиции станут доступны для загрузки без дополнительной оплаты. В ближайших планах расширить каталог ROX Store до 70 приложений.

Установка магазина приложений производится у официальных дилеров ROX Motor в России. После активации ROX Store владелец может самостоятельно выбрать удобный тарифный план, зарегистрироваться в системе по VIN-номеру и номеру телефона и загрузить необходимые приложения. Все сервисы, установленные через официальный магазин, будут автоматически обновляться до актуальных версий при подключении автомобиля к интернету.