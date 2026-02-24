ROX Stope на уровне Android

Разделы

Для владельцев внедорожников ROX Motor стал доступен собственный магазин приложений ROX Store, который значительно расширяет функциональность мультимедийной системы внедорожников. Теперь владельцы ROX 01 могут легко и безопасно устанавливать популярные цифровые сервисы, адаптированные к экрану диагональю 15,7 дюймов специально для использования в дороге. Об этом CNews сообщили представители ROX Motor.

ROX Store предлагает пользователям доступ к 31 адаптированному приложению, которые делают каждую поездку комфортнее и интереснее. Сегодня в каталоге ROX Store доступны самые популярные навигационные системы, аудиосервисы, видеоплатформы, а также другие полезные программы. Библиотека приложений постоянно пополняется, а новые позиции станут доступны для загрузки без дополнительной оплаты. В ближайших планах расширить каталог ROX Store до 70 приложений.

Установка магазина приложений производится у официальных дилеров ROX Motor в России. После активации ROX Store владелец может самостоятельно выбрать удобный тарифный план, зарегистрироваться в системе по VIN-номеру и номеру телефона и загрузить необходимые приложения. Все сервисы, установленные через официальный магазин, будут автоматически обновляться до актуальных версий при подключении автомобиля к интернету.

