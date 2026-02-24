Разделы

МТС накрыла бесшовной сетью LTE курортный парк Ессентуков

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование, чтобы обеспечить курортный парк Ессентуков беспрерывным покрытием 4G и скоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Отдыхающие и местные жители в новом курортном сезоне смогут делиться своими фото-впечатлениями, вести прямые эфир буквально из каждого уголка курортного парка Ессентуков. В зону улучшения помимо парка вошли несколько санаториев и знаменитая Грязелечебница имени Семашко.

Инженеры МТС тщательно проработали техническое решение, подобрали место размещения оборудования, чтобы создать «ковровое» покрытие парка и при этом не навредить облику исторического центра.

«Развитие сети в городах и без того непростая задача: необходимо проработать техническую составляющую, учесть все требования закона, нормативы по расположению и работе оборудования, градостроительный кодекс, а в курортных территориях процесс еще сложнее. В Ессентуках удается находить подходящие решения и взаимопонимание с представителями объектов для размещения, что позволяет обеспечить горожан и гостей города-курорта качественной связью», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

