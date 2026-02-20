Разделы

«Гарда» и R-Vision подписали меморандум о сотрудничестве

Компания «Гарда» и R-Vision подписали соглашение о технологическом партнерстве. Документ закрепляет долгосрочное сотрудничество по продвижению, внедрению и поддержке совместимости программного обеспечения двух российских разработчиков. Компании планируют развивать интеграции и обеспечивать их стабильную работу в проектах заказчиков. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

В прошлом году «Гарда» и R-Vision уже реализовали несколько вариантов совместимости продуктов. Этот опыт показал практическую пользу для заказчиков, поэтому партнеры договорились продолжить совместную работу и расширить технологическое взаимодействие. Основное внимание стороны уделяют интеграции решений «Гарды» с системами мониторинга ИБ-событий R-Vision, которое актуально в том числе коммерческим и частным SOC-центрам. Такой подход позволяет передавать данные между платформами без сложных доработок и ручных операций.

«Для SOC-команд важны стабильные интеграции и корректная передача данных между средствами мониторинга и защиты. Подтвержденная совместимость помогает выстроить эту связку на базе российских продуктов и снизить риски при эксплуатации. Мы рассчитываем, что развитие сотрудничества с “Гардой” и упростит внедрение решений обеих компаний, и повысит эффективность ежедневной работы служб информационной безопасности заказчиков», — сказал Даниил Тамеев, коммерческий директор R-Vision.

«Для нас это партнерство — возможность предложить заказчикам более прикладной сценарий использования систем защиты данных и сетевой безопасности. Интеграция с решениями R-Vision помогает выстраивать процессы работы с инцидентами на основе данных из разных источников и снижать объем ручных операций. В результате команды безопасности могут сосредоточиться на анализе и принятии решений, а не на технической настройке инструментов», — сказал Рустэм Хайретдинов, заместитель генерального директора компании «Гарда».

