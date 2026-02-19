В «Сбере» ИИ автономно отрабатывает 70% киберинцидентов

«Сбер» представил результаты внедрения мультиагентной ИИ-системы с рабочим названием «Кибераналитик» в работу центра киберзащиты банка (Security Operations Center, SOC).

Данная система в 2025 г., по информации банка, в автономном режиме близком к реальному времени обрабатывает 100% киберинцидентов и 70% из них закрывает самостоятельно – то есть без участия людей. В целом благодаря работе «Кибераналитика» банк за последние два года сократил время анализа киберинцидентов более чем в 20 раз, существенно ускорив разработку и реализацию мер противодействия ― время реагирования на угрозы сократилось в 6 раз.

«Кибераналитик» проводит анализ и предварительную обработку инцидента, формирует описание события, план реагирования и выполняет активные действия по этому плану, а также при необходимости самостоятельно общается с сотрудниками для уточнения информации. Система анализирует огромный массив внутренней и внешней информации о киберугрозах, проводит скоринг, классификацию, устраняет дублирующую информацию и формирует описание аналитических Threat Intelligence-кейсов по киберугрозам для облегчения работы сотрудников SOC.

Если ситуация требует подключения сотрудника SOC, «Кибераналитик» предоставляет эксперту подробное описание произошедшего события и детальные рекомендации с готовым планом действий. Благодаря использованию мультиагентной системы также более чем в 20 раз сокращено время взаимодействия с пользователями-сотрудниками: система самостоятельно взаимодействует с ними, информирует о статусе инцидентов и рекомендациях, а также собирает обратную связь о предпринятых действиях.

Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасности Сбербанка, сказал: «Системы киберзащиты будущего будут действовать автономно. Наша мультиагентная система "Кибераналитик" уже демонстрирует впечатляющие результаты — самостоятельное закрытие 70% инцидентов и сокращение времени взаимодействия с пользователями в десятки раз. Это стало возможным благодаря синергии технологий машинного обучения, генеративного ИИ и автоматизации, это позволяет системе не только выявлять угрозы, но и самостоятельно принимать решения по их нейтрализации. Мы продолжаем развивать систему и планируем в ближайшем будущем обеспечить полностью автономную работу в типовых сценариях SOC».