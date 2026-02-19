Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы
|

ДОМ.РФ запускает отраслевой консалтинговый центр в жилищной сфере

В «ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ПАО ДОМ.РФ) представили консалтинговый центр для девелоперов, градостроителей и генподрядчиков – Эксперт.дом.рф.

В основе работы центра – не только экспертиза сотрудников компании в области цифровизации процессов в девелопменте, но и уникальные данные, которые ДОМ.РФ аккумулирует по всей жилищной сфере, а также современные технологии, позволяющие выстроить единую экосистему для повышения эффективности каждого этапа работ в стройотрасли.

Цель Эксперт.дом.рф – объединить планирование, контроль и аналитику в одном цифровом пространстве и предложить комплексное решение для любого этапа жизненного цикла девелоперского проекта. Одноименный сайт проекта станет доступен всем участникам рынка до конца первого квартала.

«Технологии и сервисы, которые внедряются в отрасли при участии нашей компании, помогают изменить культуру управления строительством. Мы заинтересованы в том, чтобы продолжать улучшать ИТ-ландшафт экосистемы таких сервисов и повышать уровень цифровой зрелости участников рынка. Помогая девелоперам быстрее анализировать информацию, предусмотреть риски, проверить цифровые модели проектов на соответствие актуальным отраслевым стандартам и ускорить другие процессы, мы приближаем ввод в эксплуатацию современных жилых домов и инфраструктурных объектов», — подчеркнул генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

С помощью Эксперт.дом.рф можно будет проанализировать и грамотно выстроить все стадии создания девелоперского проекта, от идеи до эксплуатации, основываясь на комплексной диагностике всех процессов, в том числе: систем разработки и согласования документации, контроля бюджета, подбора подрядчиков, систем информационной безопасности, решений для «умного дома», работы отдела продаж и другие.

«ДОМ.РФ ведет системную работу по внедрению в строительную отрасль инновационных технологий, создает цифровые сервисы для автоматизации процессов и повышения эффективности работы девелоперов. Недавно мы вместе с Минстроем запустили единую цифровую платформу для обмена данными, на базе которых участники отрасли могут создавать новые решения. Запуск нашего консалтингового центра – еще один важный этап в комплексном развитии цифровизации строительства и качественном управлении процессами», – отметил Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ.

Рекламаerid:2W5zFHivt5PРекламодатель: ПАО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы

Созданный «Роснано» производитель микроэлектроники решил обанкротиться. В убыток отработано не менее пяти лет

Российские вендоры развивают ПАК для ИИ

В России создана компактная антенна для ГЛОНАСС на основе керамики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще