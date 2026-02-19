ДОМ.РФ запускает отраслевой консалтинговый центр в жилищной сфере

В «ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ПАО ДОМ.РФ) представили консалтинговый центр для девелоперов, градостроителей и генподрядчиков – Эксперт.дом.рф.

В основе работы центра – не только экспертиза сотрудников компании в области цифровизации процессов в девелопменте, но и уникальные данные, которые ДОМ.РФ аккумулирует по всей жилищной сфере, а также современные технологии, позволяющие выстроить единую экосистему для повышения эффективности каждого этапа работ в стройотрасли.

Цель Эксперт.дом.рф – объединить планирование, контроль и аналитику в одном цифровом пространстве и предложить комплексное решение для любого этапа жизненного цикла девелоперского проекта. Одноименный сайт проекта станет доступен всем участникам рынка до конца первого квартала.

«Технологии и сервисы, которые внедряются в отрасли при участии нашей компании, помогают изменить культуру управления строительством. Мы заинтересованы в том, чтобы продолжать улучшать ИТ-ландшафт экосистемы таких сервисов и повышать уровень цифровой зрелости участников рынка. Помогая девелоперам быстрее анализировать информацию, предусмотреть риски, проверить цифровые модели проектов на соответствие актуальным отраслевым стандартам и ускорить другие процессы, мы приближаем ввод в эксплуатацию современных жилых домов и инфраструктурных объектов», — подчеркнул генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

С помощью Эксперт.дом.рф можно будет проанализировать и грамотно выстроить все стадии создания девелоперского проекта, от идеи до эксплуатации, основываясь на комплексной диагностике всех процессов, в том числе: систем разработки и согласования документации, контроля бюджета, подбора подрядчиков, систем информационной безопасности, решений для «умного дома», работы отдела продаж и другие.

«ДОМ.РФ ведет системную работу по внедрению в строительную отрасль инновационных технологий, создает цифровые сервисы для автоматизации процессов и повышения эффективности работы девелоперов. Недавно мы вместе с Минстроем запустили единую цифровую платформу для обмена данными, на базе которых участники отрасли могут создавать новые решения. Запуск нашего консалтингового центра – еще один важный этап в комплексном развитии цифровизации строительства и качественном управлении процессами», – отметил Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ.