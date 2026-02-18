Разделы

Телеком
|

Eltex протестировал радиомосты на собственном полигоне

Компания Eltex протестировала радиомосты для беспроводного широкополосного доступа (БШПД) собственного производства в тестовой зоне в Подмосковье. Оборудование относится к актуальной линейке на основе Wi-Fi 6 и работает по топологии «точка-точка». Испытания прошли в условиях городской застройки – на расстояниях от 100 метров до 34 км. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Алексей Ленер, руководитель отдела продаж Wi-Fi, Eltex: «Мы испытываем все Wi-Fi и БШПД-оборудование Eltex в реальных условиях. Полигонные тесты показывают, как устройства ведут себя в городской среде с возможными помехами и препятствиями. Результаты помогают нашим заказчикам оптимально рассчитать параметры сети и выбрать конфигурацию для конкретных задач».

Радиомосты Eltex на основе стандарта Wi-Fi 6 используют проприетарную технологию TDD (Time Division Duplex), которая исключает коллизии в беспроводной сети. Каждую модель тестировали в двух конфигурациях: при использовании встроенной секторной антенны и в составе с внешней параболической антенной для работы на больших расстояниях. На обоих концах линии устанавливались одинаковые модели радиомостов, через которые пускали трафик с помощью генератора.

Устройства в диапазонах 5 и 6 ГГц поддерживают ширину канала до 160 МГц, в диапазоне 2.4 ГГц – до 40 МГц. Все результаты ниже получены для ширины канала 40 МГц, востребованного диапазона частот для России.

Мосты WB-3P-PTP2 в диапазоне 2.4 ГГц при тестировании с использованием внутренних секторных антенн показали результат 175 Мбит/с на расстоянии 100 м и 25 Мбит/с на 2 км – максимальном расстоянии для этой конфигурации тестирования. Применение параболических антенн увеличило дальность: результаты на 400 м составили 95 Мбит/с, на 8 км – около 15 Мбит/с.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

В диапазоне 5 ГГц проверялась работа радиомостов WB-3P-PTP5. При тестировании с использованием внутренних антенн на расстоянии 400 м пропускная способность составила 175 Мбит/с, на 4 км – 40 Мбит/с. Параболические антенны раскрыли потенциал оборудования: на 5 км пропускная способность уже составляла 350 Мбит/с, на максимальном расстоянии тестирования 34 км – 165 Мбит/с.

Диапазон 6 ГГц пока наименее загружен, чем 2.4 и 5 ГГц, и это сказывается на результатах. Радиомосты WB-3P-PTP6 при тестировании со встроенными антеннами показали результат 315 Мбит/с на расстоянии 370 м и 70 Мбит/с – на 4 км. Ожидаемо выросла пропускная способность и дальность при использовании вместе с параболическими антеннами: 350 Мбит/с на 5 км и 175 Мбит/с на 34 км.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Российский бизнес получил платформу для создания собственных ИИ-агентов с ролевым доступом и мониторингом

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще