Eltex протестировал радиомосты на собственном полигоне

Компания Eltex протестировала радиомосты для беспроводного широкополосного доступа (БШПД) собственного производства в тестовой зоне в Подмосковье. Оборудование относится к актуальной линейке на основе Wi-Fi 6 и работает по топологии «точка-точка». Испытания прошли в условиях городской застройки – на расстояниях от 100 метров до 34 км. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Алексей Ленер, руководитель отдела продаж Wi-Fi, Eltex: «Мы испытываем все Wi-Fi и БШПД-оборудование Eltex в реальных условиях. Полигонные тесты показывают, как устройства ведут себя в городской среде с возможными помехами и препятствиями. Результаты помогают нашим заказчикам оптимально рассчитать параметры сети и выбрать конфигурацию для конкретных задач».

Радиомосты Eltex на основе стандарта Wi-Fi 6 используют проприетарную технологию TDD (Time Division Duplex), которая исключает коллизии в беспроводной сети. Каждую модель тестировали в двух конфигурациях: при использовании встроенной секторной антенны и в составе с внешней параболической антенной для работы на больших расстояниях. На обоих концах линии устанавливались одинаковые модели радиомостов, через которые пускали трафик с помощью генератора.

Устройства в диапазонах 5 и 6 ГГц поддерживают ширину канала до 160 МГц, в диапазоне 2.4 ГГц – до 40 МГц. Все результаты ниже получены для ширины канала 40 МГц, востребованного диапазона частот для России.

Мосты WB-3P-PTP2 в диапазоне 2.4 ГГц при тестировании с использованием внутренних секторных антенн показали результат 175 Мбит/с на расстоянии 100 м и 25 Мбит/с на 2 км – максимальном расстоянии для этой конфигурации тестирования. Применение параболических антенн увеличило дальность: результаты на 400 м составили 95 Мбит/с, на 8 км – около 15 Мбит/с.

В диапазоне 5 ГГц проверялась работа радиомостов WB-3P-PTP5. При тестировании с использованием внутренних антенн на расстоянии 400 м пропускная способность составила 175 Мбит/с, на 4 км – 40 Мбит/с. Параболические антенны раскрыли потенциал оборудования: на 5 км пропускная способность уже составляла 350 Мбит/с, на максимальном расстоянии тестирования 34 км – 165 Мбит/с.

Диапазон 6 ГГц пока наименее загружен, чем 2.4 и 5 ГГц, и это сказывается на результатах. Радиомосты WB-3P-PTP6 при тестировании со встроенными антеннами показали результат 315 Мбит/с на расстоянии 370 м и 70 Мбит/с – на 4 км. Ожидаемо выросла пропускная способность и дальность при использовании вместе с параболическими антеннами: 350 Мбит/с на 5 км и 175 Мбит/с на 34 км.