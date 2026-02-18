Разделы

Аналитика Bronevik.com: бронирование туристического жилья на мартовские праздники обойдется на 16% дороже, чем неделей ранее

Платформа Bronevik.com проанализировала ранние бронирования туристического жилья в России на мартовские праздники 2026 г. Согласно исследованию, проживание в отелях и других объектах размещения в праздничные даты обойдется на 16% дороже, чем на предыдущей неделе. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Средний чек в бронированиях на 7-9 марта сейчас составляет 7,2 тыс. руб. за ночь, тогда как на даты неделей ранее – 6,2 тыс. руб. за ночь. При этом в годовом сопоставлении средняя стоимость заказов на мартовские праздники практически не изменилась.

Разница в ценах может быть связана с началом сезонного роста спроса. Кроме того, в 2026 г. мартовские праздники включают дополнительный выходной день – 9 марта, что расширяет возможности для коротких поездок и усиливает конкуренцию за номерной фонд уже на этапе ранних бронирований. Более продолжительный формат отдыха также стимулирует туристические потоки между регионами и административными центрами.

«Поездки на 8 марта часто воспринимаются как самостоятельный повод для путешествия и как полноценный подарок – с проживанием в более комфортных отелях и продуманной программой отдыха. В таких условиях путешественники менее склонны экономить, а отельеры начинают заранее повышать тарифы на пиковые даты», – сказала исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

