МТС: в Поморье замедлился рост активности телефонных мошенников

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику звонков от спамеров и мошенников жителям Архангельской области в 2025 г. Во втором полугодии количество таких звонков жителям региона сократилось на 20% по сравнению с первым.

Всего в 2025 г. с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов МТС заблокировала более 20 млн звонков в адрес северян. При этом в июле-декабре наметился тренд на снижение количества мошеннических и спам-атак. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов, а также с совершенствованием ИИ-инструментов МТС для поиска и блокировки нежелательных вызовов.

Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили архангелогородцев в 2025 г., составила около четырёх с половиной миллионов минут. Таким образом, жителей региона оградили от почти 8,5 лет ненужных разговоров с потенциальными мошенниками.

«Безусловно, снижение числа нежелательных звонков жителям области — это не повод терять бдительность. Недоброжелатели постоянно изобретают новые схемы, чтобы попытаться получить личные данные граждан и добраться до их сбережений. К сожалению, чаще всего их действия направлены на наиболее уязвимые категории граждан — пожилых людей и детей. Мы постоянно совершенствуем наши решения для защиты абонентов, расширяя их возможности. Например, теперь можно получать уведомление на смартфон, когда кому-то из родных поступает звонок с подозрительного номера», — отметил директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

Аналитики отмечают, что чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет.

