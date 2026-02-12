IBS и ТюмГУ объединят усилия в подготовке ИТ-специалистов

Группа компаний IBS и Тюменский государственный университет (ТюмГУ) заключили соглашение о содействии обучению по ИТ-специальностям.

Документ подписали директор Школы компьютерных наук ТюмГУ Евгений Вдовин и директор центра подготовки специалистов «Старт» IBS Александра Войновская.

Основная цель соглашения — повышение уровня знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся в области информационных технологий и удовлетворение потребностей рынка в квалифицированных ИТ-кадрах.

Эксперты IBS будут участвовать в разработке, актуализации и экспертизе образовательных программ по ИТ-специальностям, преподавании профильных дисциплин, организации практики и профессиональной оценки компетенций студентов в рамках Национальной системы добровольной сертификации ИТ-специалистов АПКИТ.

IBS также окажет вузу помощь в реализации мероприятий в рамках федеральных проектов «Кадры для цифровой трансформации» и «Искусственный интеллект» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Региональный офис группы компаний IBS открылся в Тюмени в 2024 г. На его базе создан центр компетенций по направлению информационной безопасности. Особое внимание также уделяется решениям в области HR-автоматизации и электронного документооборота, ERP, созданию программного обеспечения для капитального строительства и нефтегазовой отрасли.

Александра Войновская, директор центра подготовки специалистов «Старт» IBS, сказала: «Мы напрямую заинтересованы в развитии ИТ-образования в регионе и привлечении в тюменскую команду IBS молодых специалистов. Сотрудничество с ТюмГУ — одним из лидеров национальной системы высшего образования — поможет приблизить качество подготовки выпускников к запросам бизнеса».

«Объединив академические ресурсы ТюмГУ с многолетним опытом и отраслевой экспертизой IBS, мы сможем обеспечить высокий уровень подготовки специалистов, сделаем ИТ-образование более практико-ориентированным и привлекательным для молодежи», — отметил Евгений Вдовин, директор Школы компьютерных наук ТюмГУ.