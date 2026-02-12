Разделы

«Газинформсервис» и «Гравитон» подтвердили технологическую совместимость своих решений

Компании «Газинформсервис», разработчик программных и программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности, и «Гравитон», производитель отечественной вычислительной техники, завершили серию испытаний на совместимость средства доверенной загрузки (СДЗ) SafeNode System Loader с персональными компьютерами моделей Д52И и Д32И. По результатам тестов подписан сертификат, подтверждающий корректность совместной работы программного и аппаратного обеспечения.

SafeNode System Loader — это высокотехнологичное средство защиты рабочих станций и серверов. Главная особенность СДЗ компании «Газинформсервис» заключается в его интеграции непосредственно в UEFI BIOS. Это позволяет обеспечить защиту ИТ-инфраструктуры от несанкционированного доступа на самом критичном этапе — с момента включения питания до старта операционной системы.

В основе ПК Д52И и Д32И — материнская плата «Инга» формата mATX на чипсете Intel H610. Модели поддерживают процессоры Intel Core 12, 13 и 14 поколений, оснащены слотами PCIe x16 и PCIe x1 для масштабирования видео- и сетевого функционала. Кроме того, имеется возможность конфигурации портов передней панели по требованию заказчиков. ПК предназначены для организации рабочих мест в корпоративном и государственном секторах.

«”Гравитон” за последнее время стал заметным участником рынка поставки компьютерной техники отечественного производства. И проверка совместимости SNSL с оборудованием торговой марки “Гравитон” для уверенности конечных потребителей создаёт фундамент для обеспечения поставки защищённых решений в государственные учреждения, медицину и на объекты КИИ. Совместное использование СДЗ SafeNode System Loader и ПК “Гравитон” исключает возможность вмешательства в работу системы до загрузки ОС», — отметил Константин Хитрово, менеджер продукта SafeNode System Loader компании «Газинформсервис».

«Для “Гравитон” создание доверенной среды начинается не с операционной системы, а непосредственно с аппаратного уровня. Подтвержденная совместимость наших персональных компьютеров Д52И и Д32И с СДЗ SafeNode System Loader — это важный шаг в развитии экосистемы защищённых отечественных решений. Интеграция средств защиты в UEFI BIOS позволяет нам гарантировать заказчикам из госсектора и промышленной сферы, что их ИТ-инфраструктура защищена от несанкционированного вмешательства с самой первой секунды включения питания», — сказал Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».

