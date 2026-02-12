Разделы

Эволюция «Графини»: от создания собственных модулей до преобразования «сырых» данных

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» представил новый релиз «Графини» — 2025H2 «Прием». Главными обновлениями стали появление модуля «Ресурсно-сервисная модель (PCM)» и трансформации данных. Также продукт был официально внесен в реестр российского ПО Минцифры. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель».

«Графиня» — это единственный российский аналог платформы визуализации, мониторинга, анализа данных Grafana, написанный полностью с нуля.

Ключевое изменение версии — новая архитектура, позволяющая всем желающим создавать и разрабатывать свои модули для системы, с возможностью сбора данных из любых источников и собственной визуализацией. Так, в системе появился первый модуль «Ресурсно-сервисная модель».

Модуль РСМ поддерживает работу с системами мониторинга «Пульт» или Zabbix и позволяет визуализировать состояние услуг из них в виде интерактивного графа с автоматическим подтягиванием проблем и SLA.

Также в релизе появился функционал трансформации данных, позволяющий преобразовать «сырые» данные перед тем, как они будут визуализированы.

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию
Телеком

Помимо крупных функциональных обновлений, в версии 2025H2: доработаны существующие виджеты «Круговая диаграмма», «Индикатор», «Спидометр» и «Столбчатая диаграмма»; расширены возможности конструктора и редактора; добавлена поддержка новых переменных «Текст» и «Константа»; улучшена интеграция с SAML с помощью маппинга полей.

«Этот релиз стал очень важным шагом в эволюции продукта. Благодаря новой архитектуре каждый желающий теперь может присоединиться к нашему проекту и разработать свой собственный модуль. Получить свой дистрибутив пользователь может в нашем сообществе в Telegram», — сказал Дмитрий Унтила, CPO «Графини» и «Пульта».

