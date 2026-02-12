«Авито Работа», «Авито Услуги» и «Авито Недвижимость»: количество вакансий в строительстве жилых и коммерческих объектов увеличилось на 73%

Эксперты «Авито Работы», «Авито Услуг» и «Авито Недвижимости» проанализировали ключевые изменения в сфере строительства за 2025 г. Согласно исследованию, количество вакансий в строительстве жилых и коммерческих объектов увеличилось на 73% год к году, а средняя предлагаемая заработная плата составила 112,6 тыс. руб./мес (+8% за год). Параллельно растет спрос на комплексные и отдельные услуги по строительству и ремонту квартир и домов. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Стоит учитывать, что уровень средних зарплатных предложений в строительной сфере формируется с учетом специфики выполняемых работ. На предлагаемый доход влияют регион занятости, формат работы, сложность задач, а также требования к квалификации и опыту специалистов. В ряде профессий итоговый доход может зависеть от объёма выполненных работ и этапов реализации проектов. При расчете средних зарплатных предложений эксперты учитывали вакансии для специалистов с опытом работы от одного года до трех лет.

Наиболее заметную динамику по числу вакансий в строительстве в 2025 г. показали профессии, связанные с отделочными и монтажными работами. Лидерами по росту спроса стали стекольщики — количество вакансий по этой позиции увеличилось на 158%, при средней предлагаемой заработной плате 76,99 тыс. руб./мес. Эти специалисты отвечают за установку и монтаж стеклянных конструкций, остекление фасадов и внутренних пространств, а также за работы, напрямую влияющие на энергоэффективность и эксплуатационные характеристики зданий.

Второе место по росту числа вакансий в 2025 г. заняли фасадчики — спрос на этих специалистов вырос на 99%, при средней предлагаемой заработной плате 156,13 тыс. руб./мес. Замыкают тройку плиточники — количество предложений по этой профессии увеличилось на 91% (143,97 тыс. руб./мес).

В 2025 г. рынок ремонтно-строительных услуг продемонстрировал изменения в структуре спроса, что отразилось на динамике спроса на платформе «Авито Услуги».

Так, все больше пользователей выбирают ремонт и поэтапное обновление жилья вместо покупки нового. Это подтверждается ростом интереса к подготовительным и проектным работам: спрос на разработку дизайн-проектов увеличился в пять раз, расчет материалов — на 87%, создание разверток стен — на 72%. Одновременно усилился запрос на визуализацию будущего интерьера: фотореалистичные рендеры стали популярнее на 59%, 2D-визуализация — на 50%.

На фоне активности в сегменте долгосрочной аренды вырос спрос на прикладные ремонтные работы, которые позволяют быстро подготовить жилье к заселению. На фоне роста рынка долгосрочной аренды увеличился спрос на точечные ремонтные работы. Монтаж навесных потолков вырос в четыре раза, установка душевых кабин — на 47%, реставрация полов — на 34%, восстановление паркета — на 10%.

Отдельный фокус — электрика: спрос на электромонтаж, прокладку кабеля, перенос розеток и настройку освещения вырос в диапазоне от 35% до 50%.

Также сохраняется интерес к индивидуальному жилищному строительству, при этом заметен сдвиг в сторону модернизации уже построенных домов. Так спрос на замену венцов увеличился в два раза, ремонт лестниц — на 46%, монтаж кровли — на 29%. Активно развивался сегмент благоустройства: услуги по уборке территории и чистке колодцев выросли в четыре раза, разработка участков — в три раза, строительство гаражей — в 3,4 раза.

«В 2025 г. мы также наблюдаем рост интереса соискателей к вакансиям в строительстве жилых и коммерческих объектов. Соискательская активность в сегменте увеличилась на 36% год к году. Во многом это связано с активным развитием строительной отрасли и реализацией крупных проектов: занятость в строительстве воспринимается соискателями как стабильная и перспективная, а работа на масштабных объектах позволяет рассчитывать на профессиональный рост. Особенно заметный интерес со стороны кандидатов мы видим к прикладным профессиям — в частности, к позициям прорабов, где соискательская активность выросла на 58%, а также арматурщиков (+26%) и монтажников (+24%). Такие специалисты востребованы работодателями на протяжении всего года, а высокая конкуренция за квалифицированные кадры побуждает компании предлагать более привлекательные условия», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».

«Фокус спроса на рынке смещается с новостроек на улучшение текущего жилья и ИЖС. Пользователи все чаще инвестируют в ремонт там, где живут сейчас. По данным «Авито Услуг», спрос на точечные ремонтные работы вырос на 16–17%, а интерес к благоустройству участков продолжает расти — например, услуги по устройству водоемов прибавили 32%», — сказал Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».

«По итогам 2025 г. количество сделок на первичном рынке жилья выросло на 3%, что косвенно подтверждает сохраняющуюся востребованность специалистов в сфере ремонтных работ. По данным «Авито Недвижимости», около 36% доступных для покупки квартир в новостройках сегодня сдают без отделки — в абсолютных значениях это порядка 300 тыс. предложений на платформе. Еще 36% приходится на предчистовую отделку, которая также предполагает привлечение профильных мастеров. Такой подход позволяет застройщикам удерживать более доступную стоимость квадратного метра за счет сокращения затрат на отделочные работы, а также ускорить срок сдачи объектов, но одновременно переносит значительную часть задач по обустройству жилья на собственников, что стимулирует спрос на услуги мастеров», — сказал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».