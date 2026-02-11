Разделы

«Руцентр»: 30 российских компаний проявили в 2025 году интерес к созданию собственной доменной зоны

30 крупных российских компаний из различных отраслей экономики проявили стратегический интерес к созданию собственных брендовых доменных зон верхнего уровня (gTLD) в преддверии нового раунда ICANN, который запланирован в 2026 г. Об этом CNews сообщили в компании по управлению онлайн-активами «Руцентр», оказывающей услугу по сопровождению заявок на регистрацию новых доменных зон.

Согласно данным «Руцентра», за последние два года спрос со стороны бизнеса на консалтинг и поддержку в этом направлении вырос на 275% в 2023 г. интерес к созданию брендовой доменной зоны проявило 8 компаний. В 2024 г. в этом были заинтересованы 14 компаний, а динамика год к году в сравнении с 2025 г. составила 114%. Всплеск обращений стартовал в июне 2025 г., когда компания официально анонсировала старт приема заявок — всего за год к специалистам «Руцентра» обратилось 30 компаний-интересантов. Переговоры со всеми организациями ведутся в закрытом режиме, носят конфиденциальный характер и защищены соглашением о неразглашении (NDA).

Такой резкий рост демонстрирует растущее осознание российского крупного бизнеса ценности доменных имен не только как инструмента маркетинга, но и как критического элемента цифровой безопасности и долгосрочного развития бренда. Активность компаний указывает на готовность к открытой конкуренции в предстоящем глобальном раунде ICANN и ожидается участие крупнейших мировых корпораций. Успешная регистрация даже части из заявленных зон может существенно изменить ландшафт российского сегмента интернета, увеличив в нем долю корпоративных доменов высшего уровня.

Эксперты «Руцентра» отмечают несколько ключевых мотивов новой тенденции, в частности, собственная брендовая доменная зона минимизирует риски фишинга и кибератак в пределах контролируемого интернет-пространства, а в условиях глобальной нестабильности владение инфраструктурой в части доменного имени становится вопросом цифрового суверенитета бренда. Кроме того, собственная зона открывает возможности для создания запоминающихся онлайн-адресов с целью запуска новых сервисов и продуктов, ассоциированных с компанией-владельцем.

«Интерес российского бизнеса сместился с экспериментального на стратегический. Компании оценивают собственные доменные зоны как возможность построить обособленную защищенную онлайн-экосистему для клиентов и партнеров. Брендовая доменная зона помогает усилить контроль над цифровой репутацией и заложить безопасную основу для собственных будущих сервисов», — сказала Екатерина Боброва, операционный директор «Руцентра».

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос
безопасность

Инициатива российских компаний носит пока заблаговременный подготовительный характер. Корпорация по управлению доменными именами ICANN, координирующая глобальную систему доменов в мире, планирует открыть очередной раунд приема заявок на новые gTLD в 2026 г. Процесс регистрации является высококонкурентным, сложным, дорогостоящим и занимает продолжительное время на подготовку, а на прохождение всех процедур ICANN требуется несколько лет. Ожидается, что в скором времени будут окончательно утверждены правила приема, после чего все заинтересованные организации смогут подать заявки.

На сегодняшний день единственной российской компанией, обладающей собственной брендовой доменной зоной верхнего уровня, остается «Яндекс», который запустил .yandex в 2014 г. для внутренних нужд и сервисов. Среди зарубежных компаний собственная доменная зона типа бренд есть у Microsoft (.microsoft), Apple (.apple), Amazon (.amazon), Audi (.audi) и других крупных корпораций.

