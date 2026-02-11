Разделы

Новосибирская область стала самым цифровым регионом в восточной части страны

МТС проанализировала интерес к цифровым сервисам со стороны бизнеса и государственных организаций Новосибирской области и выявила направления, на которые был самый высокий спрос. В 2025 г. новосибирские компании больше всего инвестировали в облачные технологии и системы видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Уровень цифровизации бизнеса в регионах определялся по степени проникновения цифровых услуг МТС. В рамках исследования сравнивались показатели инвестиций региональных компаний по направлениям облачных сервисов, интернета вещей (IoT) и интеллектуального видеонаблюдения МТС в 2024-2025 гг.

По объему инвестиций в облака новосибирские компании обогнали остальной бизнес не только в Сибири, но и в целом в восточной части России. В ответ на растущий спрос сибирских компаний на вычислительные ресурсы, MWS Cloud увеличила емкость своего дата-центра в Новосибирске более чем в три раза.

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения
Импортонезависимость

Новосибирский бизнес также стал одним из лидеров по инвестициям в видеонаблюдение. По объему вложений в эти решения регион оказался на первом месте в восточной части страны и на третьем в целом по России, уступив только Москве и Нижегородской области. При этом отрасль показывает и значительную динамику выручки: по сравнению с 2024 г. в 2025 г. новосибирские компании вложили в полтора раза больше средств на эти решения.

«Новосибирская область — один из регионов-лидеров по спросу на цифровые сервисы у бизнеса и госсектора. По объему инвестиций в самые передовые цифровые решения — облачные сервисы, интеллектуальное видеонаблюдение и IoT-решения — регион оказался в топе по стране и лидером в восточной части России. Рост инвестиций в отечественные сервисы отражает объективную рыночную динамику. На фоне усиления киберугроз и санкций внедрение российских технологий, гарантирующих операционную устойчивость и безопасность данных, превращается в необходимость для бизнеса», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

