inSales запустила ИИ-аналитика для работы с маркетплейсами

Теперь селлерам доступен умный чат-бот на основе нейросети, который будет отвечать на вопросы о продажах, рекламе и прибыли на маркетплейсах. ИИ-аналитик охватывает все сферы работы селлера на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете». Об этом CNews сообщили представители inSales.

ИИ-аналитик работает на основе LLM-модели, дополненной внутренними витринами данных inSales – помощник собирает всю информацию из кабинета селлера и позволяет работать с информацией как по отдельному маркетплейсу, так и по любой связке маркетплейсов. Селлер сможет задать любой вопрос, связанный с работой на маркетплейсе, а ИИ-аналитик поддержит контекст диалога и даст ответ в формате аналитической записки, таблицы или графика. Время обработки запроса занимает до 30 секунд, тогда как самостоятельная работа с BI (Business Intelligence) -системами или Excel занимает от пяти до 15 мин за одну операцию.

ИИ-аналитик предлагает пользователям экспертные консультации по 110 темам, охватывающим все сферы работы селлера на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете». Благодаря глубокой аналитике пользователи могут считать выручку, прибыль и маржинальность. Например, онлайн-помощник может самостоятельно провести анализ и подскажет, какие товары приносят прибыль, а какие убыток, что продается лучше всего по методу ABC/XYZ-оценки, как изменились продажи за месяц, какая реклама работает эффективнее и многое другое.

«ИИ-помощник inSales оперативно реагирует на запрос пользователя и дает развернутый ответ, подкрепленный цифрами, графикой и списком товаров без Excel-таблиц. Сервис адаптируется под любой масштаб бизнеса и рассчитан на большие объемы данных, рост числа товаров и заказов, а также на одновременную работу нескольких пользователей», — сказали в пресс-службе inSales.

В будущем ИИ-аналитик сможет давать рекомендации по заполнению карточек товара и оформлению фото и видеообложек товара.