Разделы

Веб-сервисы
|

inSales запустила ИИ-аналитика для работы с маркетплейсами

Теперь селлерам доступен умный чат-бот на основе нейросети, который будет отвечать на вопросы о продажах, рекламе и прибыли на маркетплейсах. ИИ-аналитик охватывает все сферы работы селлера на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете». Об этом CNews сообщили представители inSales.

ИИ-аналитик работает на основе LLM-модели, дополненной внутренними витринами данных inSales – помощник собирает всю информацию из кабинета селлера и позволяет работать с информацией как по отдельному маркетплейсу, так и по любой связке маркетплейсов. Селлер сможет задать любой вопрос, связанный с работой на маркетплейсе, а ИИ-аналитик поддержит контекст диалога и даст ответ в формате аналитической записки, таблицы или графика. Время обработки запроса занимает до 30 секунд, тогда как самостоятельная работа с BI (Business Intelligence) -системами или Excel занимает от пяти до 15 мин за одну операцию.

ИИ-аналитик предлагает пользователям экспертные консультации по 110 темам, охватывающим все сферы работы селлера на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете». Благодаря глубокой аналитике пользователи могут считать выручку, прибыль и маржинальность. Например, онлайн-помощник может самостоятельно провести анализ и подскажет, какие товары приносят прибыль, а какие убыток, что продается лучше всего по методу ABC/XYZ-оценки, как изменились продажи за месяц, какая реклама работает эффективнее и многое другое.

«ИИ-помощник inSales оперативно реагирует на запрос пользователя и дает развернутый ответ, подкрепленный цифрами, графикой и списком товаров без Excel-таблиц. Сервис адаптируется под любой масштаб бизнеса и рассчитан на большие объемы данных, рост числа товаров и заказов, а также на одновременную работу нескольких пользователей», — сказали в пресс-службе inSales.

В будущем ИИ-аналитик сможет давать рекомендации по заполнению карточек товара и оформлению фото и видеообложек товара.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

Власти хотят обязать предустанавливать на смартфоны отечественный ИИ

В отечественном сервисе ВКС появились новые возможности для масштабных онлайн-мероприятий

Российские власти нашли «железобетонный» способ заблокировать YouTube

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще