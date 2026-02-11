«Авито Работа»: средняя предлагаемая зарплата в рыбной промышленности выросла на 22%

Аналитики «Авито Работы» изучили динамику средних предлагаемых зарплат в рыбной промышленности по итогам 2025 г. Согласно данным платформы, работодатели в этом сегменте стали предлагать кандидатам в среднем на 22% больше, чем годом ранее. В результате средний уровень зарплатных предложений в отрасли достиг 87,06 тыс. руб./мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Здесь и далее средние зарплатные предложения рассчитаны на основе вилок, указанных работодателями в описаниях вакансий. Фактический заработок специалистов может отличаться в зависимости от региона работы, количества рабочих часов, премий и других дополнительных выплат.

Наиболее высокий темп роста средних предлагаемых зарплат зафиксирован у обработчиков рыбы — показатель увеличился на 96% год к году. В 2025 г. работодатели предлагали этим специалистам в среднем 75,43 тыс. руб./мес, что отражает рост потребности в рабочем персонале на этапах переработки и первичной подготовки продукции.

Существенный рост также показали технологи, которые стали одними из ключевых специалистов отрасли. В 2025 г. средние зарплатные предложения для них выросли на 56%, достигнув 130 тыс. руб./мес. Повышение связано с усложнением производственных процессов, внедрением новых стандартов качества и автоматизации.

Упаковщикам работодатели повысили зарплатные предложения в среднем на 42% за год — до 61,17 тыс. руб./мес, что указывает на рост объемов производства и потребность в стабильных операционных командах.

Отдельный анализ вакансий показал, какие профессии оказались наиболее востребованными в рыбной промышленности. В лидерах — как специалисты, занятые непосредственно в рыбном промысле, так и сотрудники переработки, производства и технических направлений.

Первое место по динамике спроса заняли технологи: количество вакансий для них выросло на 159% год к году, а средний предлагаемый доход составил 130 тыс. руб./мес. Эти специалисты отвечают за контроль производственных процессов, соблюдение санитарных и технологических норм, а также оптимизацию выпуска продукции.

На втором месте — механики, спрос на которых увеличился на 107%, при среднем уровне зарплатных предложений 79,43 тыс. руб./мес. Как правило, механики обеспечивают бесперебойную работу оборудования, занимаются его обслуживанием и ремонтом, что критически важно для непрерывных производственных циклов.

В тройку лидеров вошли монтажники — специалисты, задействованные в установке, наладке и модернизации производственных линий и технических систем. В 2025 г. работодатели стали искать их на 94% активнее, предлагая в среднем 87,74 тыс. руб./мес.

Топ-5 замыкают инженеры и обработчики рыбы: спрос на этих специалистов вырос на 89% и 22% соответственно, что подчеркивает одновременно растущую потребность отрасли как в квалифицированных инженерно-технических кадрах, так и в массовом производственном персонале.

«Развитие рыбохозяйственного комплекса сегодня носит системный характер и охватывает сразу несколько ключевых направлений — от обеспечения доступности рыбной продукции и модернизации производственных мощностей до обновления флота и перераспределения квот. Эти структурные изменения напрямую транслируются на рынок труда: компании активнее наращивают производственные объёмы, внедряют современное оборудование и расширяют штат. На этом фоне в рыбной промышленности по России количество вакансий выросло на 19% за год. При этом мы фиксируем опережающий рост спроса на специалистов отрасли, прежде всего, в Калининградской области (+98%), Ленинградской области (+63%) и Краснодарском крае (+56%)», — сказал Андрей Кучеренков, операционный директор «Авито Работы».