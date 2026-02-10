Разделы

E-Prom привлекла 52,7 млн рублей на расширение производства зарядных станций в Зеленодольске

Компания E-Prom привлекла 52,7 млн руб. на расширение производства зарядных станций для электромобилей и электробусов. Инвестиционный проект компании одобрила комиссия по рассмотрению заявок резидентов территории опережающего развития «Зеленодольск». Заседание провел заместитель премьер-министра – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов. Об этом CNews сообщил представитель E-Prom.

Компания уже управляет производственными мощностями площадью 3500 кв. м в Зеленодольске и развивает одну из крупнейших в России сетей электрозарядных станций в 42 регионах. Новый проект станет следующим этапом развития и поддержит государственную промышленную и транспортную политику в рамках федерального проекта «Производство инновационного транспорта».

Проект отвечает на растущий спрос рынка в сфере электрозарядной инфраструктуры: за последние годы он вырос более чем на 80%, а до 2030 г. прогнозируется ежегодный рост около 30%. E-Prom будет производить широкую линейку зарядных станций – от быстрых и ультрабыстрых DC-станций мощностью 60-300 кВт до медленных AC-станций мощностью 7-44 кВт и станций для индивидуального использования. Вся продукция включена в реестр российской промышленной продукции согласно Постановлению Правительства РФ №719.

Новая площадка в Зеленодольске займет 1485 кв. м. Уже в 2027 г. производство выйдет на полную мощность – 1740 единиц в год с объемом продаж 2,3 млрд руб. Проект создаст 85 новых рабочих мест с зарплатой выше средней по региону.

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД
Великая миграция данных

Среди потенциальных потребителей продукции – «Россети», ГК «Росатом», «РусГидро», ГУП «Мосгортранс», департамент транспорта г. Москвы, «Роснефть», «Татнефть», «Сетевая Компания» и другие крупнейшие российские компании.

Статус резидента ТОР «Зеленодольск», который имеет компания, позволяет реализовать проект быстрее и эффективнее благодаря специальным условиям – налоговым льготам и административным преференциям. Срок окупаемости проекта – 2,5 года. Совокупные налоговые поступления в бюджет до 2039 г. составят порядка 1,8 млрд руб.

