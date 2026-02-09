Какие решения робототехники выпускают в столице для промышленности

Сегодня роботы используются на производствах для быстрых повторяющихся перемещений — упаковки продукции, укладки, а также высокоточной сборки, сварки и доставки. Всего в городе порядка 30 предприятий заняты робототехникой и поставляют разработки по всей стране. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Развитие высокотехнологичных отраслей — один из ключевых приоритетов промышленной политики города. Уже порядка 30 московских компаний создают современные роботизированные системы, комплексы и платформы. Они широко востребованы по всей стране и используются на московских хлебопекарных, машиностроительных, кабельных заводах, в фармацевтике и микроэлектронике. Роботы оптимизирует процессы: помогают сократить трудоемкость, снизить производственные издержки и нарастить качество выпускаемой продукции», — отметил Анатолий Гарбузов.

Один из лидеров на рынке промышленных роботов — столичная компания «Прикладная робототехника». В конце 2025 г. вся линейка манипуляционных устройств была включена в реестр отечественного оборудования Минпромторга России.

«Локализация в России позволяет контролировать всю цепочку производства и гарантировать высокое качество продукции для отечественных компаний, включая предприятия с государственным участием. В начале 2026 года в рамках мультимедийного фестиваля “Биомеханика” наши роботы стали дирижерами и сыграли на рояле в Московской консерватории», — сказал руководитель направления манипуляционных роботов Николай Мостаков.

На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» развивается компания «СКТБ ПР». Более 40 лет предприятие создает робототехнические комплексы и системы, заменяющие человека в работах, связанных с риском.

«У наших изделий высокая конкурентоспособность — конструкционно они хорошо продуманы, имеют широкий набор функциональных и технических возможностей, благодаря чему их можно максимально быстро и качественно адаптировать под любого заказчика. Решения используются государственными структурами, корпорациями и на производствах не только в России, но и за рубежом», — отметил заместитель генерального директора Илья Лаверычев.

Особое направление робототехники развивает «Тьюбот» (входит в ГК «Роснано») — разработчик роботизированных систем для обследования и очистки сложных трубопроводов. Решение представляет собой компактные и маневренные движущиеся платформы, которые существенно превосходят по функционалу другие способы оценки состояния труб. Продукция востребована и помогает предприятиям предотвращать аварии, человеческие жертвы и ущерб экологии. Например, робота использовали в дочерней компании «СИБУР» для обследования трубопроводов диаметром всего 30 см.