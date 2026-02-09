«К2 НейроТех»: ИИ выходит из пилотов — компании готовы к системной трансформации

ИИ выходит из экспериментальной стадии. По данным анализа «К2 НейроТех» (входит В «К2Тех»), доля российских компаний с утвержденными планами по ИИ выросла в 2,7 раза за последние три года. Бизнес готов к системному внедрению ИИ, однако переход к зрелой стадии требует новых подходов – выстроенных процессов, инфраструктуры и компетенций.

Ближайшие 2-3 года могут стать периодом массового пилотирования ИИ-решений. Однако многие проекты останавливаются на этой стадии – чаще всего из-за организационных проблем и недооценки трудозатрат.

В 48% случаев реальными «двигателями» выступают ИТ-директора и технические руководители. Но их фокус смещен на инфраструктуру и технологию, а не на перестройку бизнес-процессов. В результате компании тратят усилия на пилоты, а к моменту оценки бизнес-ценности уже сталкиваются с нехваткой ресурсов и управляемости.

Разрыв возникает не только в процессах, но и на уровне взаимодействия: пока топ-менеджмент согласовывает стратегию, сотрудники самостоятельно автоматизируют рутину, используя несанкционированные ИИ-инструменты. По данным анализа, в некоторых компаниях уровень использования «теневого ИИ» может в три раза превышать оценки руководства. Такой запрос «снизу» способен стать катализатором корпоративной трансформации — при условии, что компания управляет процессом и обеспечивает защиту данных.

Чтобы выстроить этот баланс, просчитать ROI и повысить компетенции сотрудников (как отмечают эксперты, около половины кадрового состава не обладает достаточным для использования ИИ в рабочих задачах уровнем компетенций), компаниям нужен надежный партнер, понимающий и технологическую, и организационную сторону внедрения.

Именно поэтому консалтинговые услуги становятся сегодня одним из главных драйверов рынка искусственного интеллекта. Уже сейчас до 40% выручки глобальных консалтинговых компаний приходится на ИИ-проекты, а к 2026 г. этот показатель достигнет 60%. Если вендоры и интеграторы не начнут активно развивать профессиональные услуги в области ИИ-трансформации, эту нишу займут консалтеры.

«Эти данные точно отражают нашу картину: рынок созрел для перехода от экспериментов к системной ИИ-трансформации. Ключевой вызов сегодня — не выбор технологии, а управление организационными изменениями. «Теневой ИИ» — это не только сигнал реального спроса, но и серьезный риск для организаций. Успешные компании научатся не запрещать, а взращивать и развивать инициативу снизу, превращая ее в катализатор трансформации», — отметила Дарья Максимова, руководитель группы цифровых решений Kept.

По прогнозам экспертов, доля затрат на ИИ в ИТ-бюджетах компаний увеличится на треть к 2027 г., а две трети инвестиций будут направлены на инфраструктуру – фундамент для дальнейшего роста и масштабирования. Пока крупный бизнес инвестирует в ИИ-мощности осторожно, сдерживаемый макроэкономикой, но по мере роста зрелости рынка спрос на инфраструктуру будет расти. К 2030 г. объем этого сегмента может утроиться относительно 2024 г.

«Бизнес перестал смотреть на ИИ как на модный эксперимент. В «К2 НейроТех» мы видим, что сегодня компании ищут модульные архитектуры, которые обеспечивают устойчивость, защищенный периметр и прогнозируемый результат. В ответ на запрос рынка мы предлагаем кастомизируемые on-premise-решения с полным стеком инструментов для администрирования ИИ-моделей, а также помогаем наладить процесс тестирования ИИ-гипотез, чтобы инвестировать только в проверенные и выгодные решения», – сказал руководитель по развитию продуктовых решений «К2 Нейротех» Вячеслав Дегтярев.

Российские компании еще не приступили к массовому обучению и инференсу LLM. По прогнозам, к 2030 г. до 75% вычислительных затрат в сфере ИИ придется именно на инференс. Это приведет к росту спроса на ML-платформы в ближайшие несколько лет и повышению требований к эффективности использования вычислительных ресурсов.

Поэтому в перспективе трех-четырех лет будут набирать популярность лизинговые форматы, GPU-as-a-Service и гибридные экосистемы, в которых для обучения используется облако, а для инференса – собственные ресурсы.

«Рынок движется к сервисной формату – аренде мощностей и моделей. Компании смогут за несколько часов получать доступ к мощному кластеру, проводить эксперимент и выключать его, не теряя месяцы на закупку и ввод в эксплуатацию оборудования. Интеграция ML-платформы от «К2 НейроТех» в экосистему «K2 Облако» позволяет пользователям получить доступ к инструментам для автоматизации управления жизненным циклом ML-моделей на базе высокопроизводительной платформы с GPU из облака без капитальных затрат в собственную инфраструктуру», – сказал руководитель по развитию продуктовых решений «К2 Нейротех» Вячеслав Дегтярев.