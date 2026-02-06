Разделы

Минцифры: более 100 тыс. граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году

В середине 2025 г. Минцифры в партнёрстве с компанией hh.ru запустило на «Госуслугах» платформу по добровольному подтверждению ИТ-компетенций. Более 100 тыс. человек успешно прошли тестирование по разным направлениям более 184 тыс. раз.

Где проект был наиболее востребован: Москва — 64,2 тыс. успешных прохождений; Санкт-Петербург — 20,8 тыс. успешных прохождений; Московская область — 5,9 тыс. успешных прохождений.

Кто чаще всего подтверждал свои навыки: 71% — ИТ-специалисты; 16% — студенты;

13% — не работают по ИТ-специальности.

Для подтверждения на платформе доступен 21 ИТ-навык — языки программирования и теоретические компетенции, наиболее востребованные в отрасли. Материалы актуализируются с помощью бета-тестирования, в процесс включены специалисты ведущих ИТ-компаний и вузов.

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора
цифровизация

Использование платформы — абсолютно бесплатное. По итогам тестирования можно получить сертификат, который станет дополнительным подтверждением компетенции при устройстве на работу. Он будет доступен на «Госуслугах».

Самые популярные направления языки программирования: Python, SQL, C#; теоретические ИТ-компетенции: API, HTML, Linux.

