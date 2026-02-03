Разделы

КОРУС Консалтинг и Knowledge Space совместно представили новое ИТ-решение для бюджетирования

В декабре 2025 года эксперты по финансовому планированию и бюджетированию ГК «КОРУС Консалтинг» провели вебинар на тему «Бюджетирование на Knowledge Space: миф или реальность?».

На открытом вебинаре команда представила новое решение для бюджетирования на базе платформы интегрированного планирования Knowledge Space (KS), разработанное с помощью экспертов К-План.

Функциональность

Представленное ИТ-решение на KS успешно решает совокупность задач по финансово-экономическому планированию компании на 3 года при помощи классического нормативно-драйверного метода. Модель включает расчёт всех видов доходов, расходов и налогов по продуктовой линейке компании, в конечном итоге формируя стандартные отчёты: PL, CF и баланс.

В ходе демонстрации команда провела эксперимент по созданию стресс-сценария бизнес-плана на 2026-2027 гг. с учётом негативных макро-прогнозов по динамике спроса и цен на конечную продукцию компании. Сценарий создали в онлайн-режиме примерно за 2,5 минуты, после чего на отдельном интерфейсе продемонстрировали сравнение базового сценария с вновь созданным стресс-сценарием. Таблица сравнения позволяет не только визуально оценить числовые значения отклонений, но и «провалиться» в любой показатель и произвести дрилл-даун анализ его причин.

В рамках демонстрации команда также показала различные возможности ИТ-решения по консолидации и распределению расходов, формированию отчётности в разных валютах, расчёту ВГО, интеграции с учётными системами, загрузке значений макропараметров (например, курсов валют или цен на ресурсы) из внешних источников, формированию и выгрузке аналитических отчётов и дашбордов в PDF и PowerPoint и многие другие.

Excel-подобие в промышленной ИТ-системе – без недостатков Excel

Большинство компаний во всём мире продолжают применять файлы Excel для планирования деятельности. Это происходит потому, что Excel – невероятно гибкий и прозрачный для пользователя инструмент. Все формулы представлены на понятном языке, каждую ячейку можно «проследить» – проверить логику и корректность расчёта.

Отличительной особенностью KS является использование графового Excel-подобного вычислительного движка для настройки расчётных моделей. За счёт этого пользователям доступны некоторые преимущества, а именно:

  • Использование Excel-подобного формата при написании формул.
  • Описание любой, даже очень сложной логики, с помощью формул без скриптов.
  • Просмотр и редактирование формулы в пользовательских интерфейсах по аналогии с «F2» в Excel.
  • Анализ зависимости между показателями по аналогии с инструментом Excel «Инспектор формул», который по запросу выводит значения всех аргументов, участвующих в вычислении.

За счёт этого обеспечиваются полная прозрачность структуры данных и расчётов в модели, а также простота их восприятия и анализа пользователями, обладающими навыками работы с Excel.

В системе реализована гибкая синхронизация временных периодов: день – месяц – квартал – год – техническая неделя – произвольный пользовательский период. «На мой взгляд, KS – это идеальный инструмент для скользящего планирования», – Александр Лимин, Архитектор решений финансового и бизнес-планирования ГК «КОРУС Консалтинг».

При этом решение позволяет работать с большими массивами данных, недоступными не только для Excel, но и для многих других систем. Как пример была приведена система бюджетирования для компании с 16 крупными строительными площадками, с сотнями показателей, 96 временными периодами, поддерживающая 100 сценариев. Задача такого масштаба просто нереализуема в Excel.

Инновационность и преимущества перед OLAP

Андрей Клопотовский, учредитель и главный методолог К-План, – известный эксперт по экономике и финансам, более 5 лет являлся генеральным директором Сервисного центра FESCO – одной из крупнейших транспортных компаний России, обеспечивая полное сопровождение финансовой функции. Глубоко понимая задачи финансового планирования и бюджетирования изнутри, Андрей разработал инновационное ИТ-решение для бюджетирования на базе KS, призванное сохранить все преимущества, но, при этом, устранить недостатки OLAP-ориентированных систем.

На вебинаре «КОРУС Консалтинг» Андрей пояснил ключевые особенности и преимущества системы бюджетирования на базе KS:

  • Решение построено на объектной логике, а не на логике «плоских таблиц», применяемой в OLAP. Это позволяет максимально достоверно перенести суть бизнес-процессов компании в систему, не прибегая к написанию скриптов.
  • KS использует графовую технологию организации вычислений (по аналогии с Excel). Во-первых, это позволяет описывать любые зависимости между показателями без кубических технологий и скриптов – формулы настраиваются в графическом No-code редакторе в Excel-подобном формате. Во-вторых, графовая технология существенно снижает ресурсы и время на пересчёт, поскольку задействует только те показатели, которые участвуют в дереве расчёта – в отличие от OLAP, где каждый раз пересчитываются все показатели модели со всеми измерениями.
  • KS позволяет настраивать полнофункциональные интерфейсы в графическом No-code конструкторе. Помимо таблиц и графиков они могут содержать множество других компонентов, таких как интерактивные виджеты, схемы, диаграммы, редакторы формул, полнофункциональные диаграммы Ганта, канбан-доски и прочие. Это делает интерфейсы максимально функциональными и комфортными для работы. Конструктор таблиц KS не содержит ограничений OLAP и позволяет настраивать самые сложные формы с многоуровневыми «шапками» – как в Excel.
  • Моделирование в режиме No-code предоставляет возможность непрерывно совершенствовать бюджетные модели и оперативно вносить дополнения и изменения в методики расчёта, ролевую модель, интерфейсы и другие компоненты системы.

Александр Лимин, ведущий архитектор решений финансового и бизнес-планирования ГК «КОРУС Консалтинг»: «Knowledge Space работает и «мыслит» иначе, чем те системы, к которым мы привыкли – например, стандартный OLAP. В основе KS лежит не плоская таблица, а объектная модель. Объекты «знают» друг о друге и связаны друг с другом. Данные лежат на показателях объектов и на связях между ними. И здесь начинается «магия», которая отличает KS от калькулятора».

Выводы

  • Представленное ИТ-решение для бюджетирования на базе объектно-ориентированной логики позволяет решать все классические задачи бюджетирования и финансового планирования.
  • В решение на базе KS встроены любимые возможности пользователей Excel.
  • Представленный инструмент для бюджетирования новый – имеет ряд отличий и преимуществ перед стандартными OLAP-системами.
  • Внедрение реализуется No-code сборкой модели, полностью кастомизированной под специфику деятельности Заказчика, без использования скриптов.
  • KS представляет самые продвинутые возможности визуализации пользовательского приложения, включая любые (даже самые сложные и нестандартные) таблицы, диаграммы, графики, схемы, прикрепляемые файлы, встроенное видео и т.д.

Модерировал вебинар Василий Богатырев – директор по развитию бизнеса Департамента ЕРМ ГК «КОРУС Консалтинг». По запросу потенциальных заказчиков ГК «КОРУС Консалтинг» проводит дополнительные демонстрации и консультации.

