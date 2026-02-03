«Контур» и Documentolog запустили трансграничный ЭДО между Россией и Казахстаном

Казахстанский оператор электронного документооборота Documentolog, ИТ-решениями которого пользуются свыше 130 тыс. компаний, подключился к платформе трансграничного электронного документооборота (ТЭДО) «Контура». «Контур» стал первым российским оператором, с которым Documentolog заключил соглашение о ТЭДО. Об этом CNews сообщил представитель «Контура».

Благодаря подключению компании из России впервые получили возможность обмениваться договорами, актами сверки и другими неформализованными документами через сервис электронного документооборота «Контур.Диадок» с более чем 130 тыс. казахстанских партнеров, которые работают в системе Documentolog.

Дмитрий Тамеев, руководитель проекта ТЭДО в «Контуре», сказал: «Подключение оператора Documentolog — важный шаг в развитии трансграничного электронного документооборота. Это существенно увеличивает покрытие и возможности для сотрудничества компаний из России и Казахстана. Мы продолжаем выстраивать единое пространство доверия для бизнеса, снижать административные издержки и упрощать взаимодействие с зарубежными контрагентами. В дальнейшем мы планируем расширять географию трансграничного ЭДО и подключать операторов из других стран СНГ и дружественных государств, чтобы международное сотрудничество становилось еще более эффективным».

Документы, отправленные через трансграничный ЭДО, обладают юридической силой как в России, так и в Казахстане.

Российские компании подписывают документы квалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой выдан аккредитованным по российскому законодательству удостоверяющим центром. В свою очередь, казахстанские компании используют электронную цифровую подпись (ЭЦП), регистрационное свидетельство на которую выдано удостоверяющим центром в Казахстане.

В России подпись контрагентов из Казахстана проверяется силами доверенной третьей стороны (ДТС) из РФ. Аналогично в Казахстане: национальная ДТС Республики Казахстан при трансграничном ЭДО проверит российскую подпись на соответствие требованиям законодательства. Таким образом, подписанные российскими электронными подписями документы будут иметь юридическую силу в Казахстане, а документы, подписанные казахстанской ЭЦП, будут иметь юридическую силу в России.

Сервис электронного документооборота «Контур.Диадок» запустил трансграничный ЭДО с Казахстаном в конце июля 2025 г. Первым партнером с казахстанской стороны стал оператор Idocs. Ранее, весной 2025 г., ТЭДО был реализован c крупнейшими операторами Белоруссии. По данным аналитиков «Контура», объем передаваемых электронных документов российскими, казахстанскими и белорусскими партнерами за последние два месяца вырос в три раза по сравнению с показателями августа-сентября 2025 г.