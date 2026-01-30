«МегаФон» обеспечил мобильным интернетом аэродром «Горская» вблизи Лисьего Носа

«МегаФон» обеспечил мобильным интернетом аэродром «Горская» вблизи Лисьего Носа. Новое телеком-оборудование обеспечивает стабильный сигнал как на взлетной полосе, так и в ближайших ЖК. Теперь любители экстремального спорта могут оставаться на связи и делиться впечатлениями с близкими на скорости до 100 Мбит/с.

На больших пространствах аэродромов важно обеспечить широкое покрытие. Новые объекты связи сочетают обширный спектр диапазонов, что позволяет сигналу распространяться на значительные расстояния и сохранять стабильность на открытых территориях. Благодаря этому абоненты могут пользоваться мобильным интернетом, мессенджерами и видеосвязью даже при высокой нагрузке на сеть.

Чаще всего на аэродром «Горская» приезжают парашютисты и любители экстремального спорта из Москвы, Казани, Уфы, а также из Нижнего Новгорода и Самары. При этом наибольший объём мобильного трафика в расчёте на одного абонента в прошлом году зафиксирован у гостей из Москвы — в среднем около 500 МБ, что сопоставимо с объёмом видеозаписи прыжка с парашютом.

«Для аэродрома мы развернули телеком-инфраструктуру с широким радиопокрытием и повышенной ёмкостью сети. Это обеспечивает стабильный мобильный интернет на открытых территориях, включая взлётную полосу и зоны приземления. Такое качество связи важно как для участников прыжков, так и для работы инструкторов и организаторов мероприятий», — отметил Денис Трофимчук, директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Аэродром «Горская» был построен еще до Великой Отечественной войны. Здесь базировались военные самолеты в Финскую войну. С 1938 г. на нем базировался единственный в Ленобласти ночной истребительный авиационный полк. После окончания войны аэродром стал учебным. Сегодня на нем проводят полеты и прыжки с парашютом для всех желающих.

На аэродроме ежегодно совершается несколько тысяч прыжков с парашютом, а также проходят авиа- и парашютные праздники, фестивали и показательные выступления. Аэродром привлекает новичков для прыжков в тандеме с инструктором, а также людей, планирующих получить международные сертификаты по обучению свободному падению (AFF).