Традиционный в ценностях, цифровой в быту: портрет россиянина 2025 – исследование «ЮMoney»

В 2025 г. в типичном россиянине органично сочетаются любовь к традиционным ценностям и стремительное освоение цифровых технологий. Если раньше жизнь планировалась на годы вперед, то сегодня на первый план выходят гибкость, поиск новых впечатлений и осознанное управление личными ресурсами. Аналитики кошелька «ЮMoney» опросили более 30 тыс. пользователей и по результатам составили портрет среднестатистического россиянина. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Отпуск по-новому: мини-путешествия и сон напрокат

По данным опросов «ЮMoney», среднестатистический россиянин в 2025 г. любит путешествовать и делает это несколько раз в год. Кроме того, он открыл для себя возможности ИИ — стал чаще использовать нейросети не только для поиска информации, но и для виртуальных туров и экскурсий (39%). Впрочем, если не получается взять полноценный большой отпуск, каждый второй отправляется в короткое путешествие на один-три дня. Этот тренд на «микропоездки», чаще всего в соседние регионы на личном автомобиле, спровоцировал настоящий бум внутреннего туризма: только за июнь количество туристических платежей выросло на 60% по сравнению с 2024 г.

Меняется не только продолжительность, но и само содержание отдыха. На смену стандартным пляжным турам приходят нишевые форматы. Большинство опрошенных сказали, что в 2025 г. открыли для себя новые форматы отдыха: «избинг» и «деревинг» — отдых, имитирующий жизнь «в деревне у бабушки», а также медитации и ретриты.

Появился и совсем экзотический тренд — «сонный туризм». Каждый второй респондент находит эту идею заманчивой, что показывает: на фоне высокого темпа жизни качественное восстановление сил становится самостоятельной ценностью. Ведь, как выяснилось, полноценно выспаться в последнем отпуске смогли лишь 35% респондентов.

Не ослабевает и влияние массовой культуры. Ностальгия становится новым драйвером путешествий: типичный россиянин хотел бы посетить места съемок «Кавказской пленницы» в Крыму или прогуляться по Санкт-Петербургу из фильма «Брат».

«Если раньше туристов интересовали в первую очередь места съемок мировых блокбастеров, то сегодня растет интерес и к локациям из отечественных фильмов. Люди хотят прикоснуться к образам культурного кода, знакомым с детства. Это мощный ресурс для развития внутреннего туризма и бизнеса в регионах», — отметила Ирина Полякова, руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney».

Финансовый портрет: три поколения — три разных мира

Типичный россиянин в 2025 г. преимущественно совершает покупки онлайн, чаще всего на маркетплейсах или в магазинах собственных брендов. Он стал позже ложиться спать и чаще, чем год назад, покупать в интернете ночью.

Он все еще может попасться на уловку маркетологов и совершить неудачную покупку — в основном это одежда и обувь. Большинство респондентов рассказали, что участвуют в сезонных распродажах, но чаще всего это делают зумеры и миллениалы.

В целом финансовый портрет типичного россиянина сильно зависит от возраста. Так, миллениалы (25–45 лет) остаются наиболее консервативной группой. Для них деньги — это стабильность и обеспечение семьи (16%). Почти половина (48%) из них не делает никаких вложений, а те, кто инвестирует, предпочитают понятные инструменты вроде банковских вкладов (14%). Зумеры (16–24 года) живут сегодняшним днем и не стремятся инвестировать, а деньги тратят на впечатления, гаджеты и спорт. Для них онлайн-шопинг — ежедневная привычка, а в способах оплаты они новаторы: предпочитают «пеи» и электронные кошельки. Среди самого молодого поколения «Альфа» (до 16 лет) тоже можно выделить группу платежеспособных клиентов, как правило, речь идет о подростках, которым карманные деньги дают родители. Деньги для них — это инструмент для обучения, развлечений и самовыражения через брендовую одежду.

Общим трендом для всех поколений стала растущая финансовая грамотность. Более половины опрошенных теперь ведут учет доходов и расходов. Это приносит свои плоды: более 50% респондентов научились оптимизировать траты и стали больше откладывать.

«Аналитика транзакций подтверждает, что для бизнеса больше не существует "усредненного покупателя". Зумеры и поколение Альфа воспринимают оплату как часть контента — она должна быть мгновенной и невидимой. Миллениалы же ищут прозрачность и контроль. Для e-commerce это сигнал: чтобы сохранить конверсию, необходимо предлагать вариативность платежных методов под каждую аудиторию», — сказала Ирина Полякова.

Традиции в цифровую эпоху: от дачи до оливье

Несмотря на технологический прогресс, традиционные ценности остаются незыблемыми для типичного россиянина в 2025 г. Дача по-прежнему остается «местом силы». Каждый третий проводит там лето, а для 40% это место полноценного отдыха, а не работы на грядках. Главные дачные развлечения — шашлыки и общение с природой (54%).

Национальные праздники отмечаются с размахом. Типичный россиянин покупает подарки на 23 февраля и 8 Марта (72%), а также празднует Масленицу (67%). Новогодняя ночь для него немыслима без салата оливье — его готовят 80% опрошенных, причем для каждого третьего респондента — это нерушимая семейная традиция. Среднестатистический россиянин покупает на 8 Марта цветы и конфеты, а на Новый год ставит искусственную елку с современным декором. Поскольку типичный россиянин следит за цифровыми трендами, он не только в курсе виртуальных елок, сгенерированных нейросетями, но даже их украшает.

«Когда речь заходит о финансовой стороне вопроса в период праздников, мы видим, что больше половины респондентов подходят к тратам спонтанно, руководствуясь принципом "покупаю по мере необходимости". Это говорит о том, что для многих праздники — время эмоциональных, а не рациональных трат. На этом фоне выделяется почти треть граждан, демонстрирующих прагматичный подход: они либо откладывают деньги заранее, либо активно ищут скидки и используют кэшбэк, превращая подготовку к празднику в своего рода финансовую стратегию», — сказала Ирина Полякова.

Досуг и отношения: между классикой и прагматизмом

В личных отношениях сохраняются довольно традиционные установки. Опросы показывают, что на свидании большинство мужчин (58%) предпочитают платить за спутницу, и почти половина женщин (47%) ожидают этого. Самым популярным местом для встреч остаются кафе и рестораны — их выбирают около 50% опрошенных.

В сфере досуга наблюдается прагматичный подход. В театр среднестатистический россиянин ходит редко, а главной причиной отказа от посещения называет не отсутствие интереса, а нехватку времени и высокую стоимость билетов. Зато кофе стал неотъемлемой частью жизни: его пьют несколько раз в день, превратив из простого напитка в элемент стиля жизни.

Большинство опрошенных в 2025 г. читают книги, особенно художественную литературу, и время от времени едят фастфуд. При этом уход за собой у них в приоритете. Дополнительные средства ухода за внешностью используют не только женщины, но и мужчины.

В целом портрет россиянина в 2025 г. — это образ человека, который научился находить баланс. Он ценит стабильность, но готов к спонтанным поездкам. Чтит семейные традиции, но активно использует цифровые сервисы для упрощения жизни. Он становится более осознанным в финансах и потреблении, стремясь получать от жизни максимум уникальных и качественных впечатлений.

Об исследовании

Опросы проводились с января по декабрь 2025 г., в них приняли участие более 30 тыс. пользователей «ЮMoney».