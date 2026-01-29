Функции «Яндекс Ключа» и «Яндекс ID» стали доступны в одном приложении

Приложение «Яндекс Ключ» обновилось — теперь оно называется «Яндекс ID». В нем по-прежнему можно генерировать одноразовые коды для входа на сайты. Но при этом обновленное приложение — еще и полноценный центр управления аккаунтом на Яндексе: с его помощью можно держать под контролем все данные и настройки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Как и веб-версия «Яндекс ID», приложение позволяет управлять всеми своими аккаунтами на «Яндексе» — скажем, личным и рабочим. Для каждого аккаунта доступен личный кабинет. В нем пользователи могут настраивать подписки и семейные группы, просматривать и редактировать информацию о себе.

С «Яндекс ID» аккаунт и личные данные остаются в безопасности. В приложении можно просмотреть список всех устройств, с которых выполнен вход, а также настроить способы восстановления доступа. Приложение также сообщает пользователю о каждом входе в его аккаунт в пуш-уведомлении.

Как и «Яндекс Ключ», приложение умеет генерировать одноразовые коды (RFC TOTP) для входа на ресурсы, где есть двухфакторная аутентификация, например «Госуслуги». Тем, кто пользовался «Яндекс Ключом», не придется ничего перенастраивать — в обновленном приложении будут доступны все ранее сохраненные аккаунты и ключи.

«Яндекс» постоянно совершенствует механизмы защиты аккаунтов — например, внедряет ML-алгоритмы, которые своевременно выявляют подозрительную активность. Подход к безопасности в «Яндекс ID» соответствует лучшим мировым практикам — это подтверждает сертификат ISO/IEC 27001.

Приложение «Яндекс ID» доступно на iOS и Android. Пользователям, у которых уже есть «Яндекс Ключ», достаточно обновить приложение.