ROSA Virtualization 3.0 получила белорусский сертификат в сфере защиты информации

Платформа виртуализации ROSA Virtualization 3.0 получила сертификат Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии. Благодаря этому клиенты смогут использовать российскую платформу в информационных системах, обрабатывающих персональные данные, сведения о банковских операциях, служебную и коммерческую тайну, а также другую конфиденциальную информацию — как в коммерческих компаниях, так и в государственных учреждениях Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В рамках процедуры получения сертификата РОСА совместно с испытательной лабораторией ООО «ИТТАС» провела успешные испытания на соответствие требованиям технического регламента ТР 2013/027/BY «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность». Ранее ROSA Virtualization 3.0 успешно прошла сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Полученные сертификаты подтверждают высокий уровень безопасности продукта и его способность работать в критически важных информационных инфраструктурах.

Сертификат соответствия зарегистрирован в реестре под номером BY/112 02.02. TP027 036.01 02416 от 14 января 2026 г.

«Получение сертификата ОАЦ Республики Беларусь — важный шаг для расширения использования ROSA Virtualization за пределами российского рынка. Для заказчиков это означает возможность легально и безопасно применять платформу в системах с повышенными требованиями к защите информации, включая государственные и финансовые организации», — отметил директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА Вячеслав Кадомский.

ROSA Virtualization 3.0 — это комплексное решение для виртуализации, включающее инструменты для создания, управления и мониторинга виртуальной среды. Платформа является полноценной альтернативой VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и другим системам управления виртуализацией. Встроенные средства миграции позволяют перейти на решение РОСА с популярных зарубежных аналогов.

Одной из ключевых особенностей ROSA Virtualization 3.0 является встроенная система безагентного резервного копирования и восстановления, которая позволяет отказаться от использования сторонних решений. Такой подход обеспечивает непрерывность бизнес-процессов, снижает риски потери данных и позволяет сократить затраты на приобретение программного обеспечения других разработчиков.

Также на платформе реализованы механизмы дедупликации и сжатия данных. Дедупликация позволяет выявлять и удалять повторяющиеся данные, что сокращает занимаемое дисковое пространство и позволяет сэкономить до 70–80%. Сжатие данных, за счет удаления избыточной информации и применения алгоритмов компрессии, в зависимости от типа данных обеспечивает дополнительную экономию до 30% дискового пространства.

В основе ROSA Virtualization лежит гипервизор первого типа, который устанавливается непосредственно на физический сервер без необходимости развертывания операционной системы. Платформа поддерживает работу десятков тысяч виртуальных машин и может применяться в дата-центрах различного масштаба — от небольших компаний до крупных корпораций и государственных организаций.

Использование серверных платформ в сочетании с виртуализацией позволяет более эффективно задействовать вычислительные ресурсы, повысить отказоустойчивость и упростить управление большим количеством виртуальных серверов. Такой подход особенно востребован в сложных и распределенных ИТ-инфраструктурах, где критически важны гибкость и масштабируемость.