«Турбо Облако» выявило 12-кратную разницу в скорости скачивания файлов в регионах России

Компания «Турбо Облако», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», представила результаты эксперимента, который показал масштаб цифрового неравенства при использовании облачных сервисов в России. Компания разрабатывает геораспределенную облачную платформу, которая обеспечит одинаково высокую скорость работы облачных сервисов во всех регионах страны. Основной фокус — высокая производительность ключевых функций облака: загрузки, хранения и выдачи данных.

Эксперты компании измерили скорость удаленной работы с файлами на популярных российских облачных сервисах, площадки которых размещены преимущественно в Центральном федеральном округе. Для файла объемом 4,5 ГБ результаты показали более чем 12-кратную разницу: в Москве среднее время загрузки составило 11 минут, тогда как во Владивостоке тот же файл загружался 2 часа 12 минут.

Ключевая причина таких задержек — значительная географическая дистанция между пользователями и дата-центрами, где расположены серверы с данными. Этот фактор влияет на скорость загрузки и на скачивание произвольных файлов. Использование технологий CDN, сетей доставки контента, лишь незначительно повышает производительность. Такие решения ускоряют в основном скачивание для заранее закешированных файлов.

Новая геораспределенная платформа «Турбо Облака» позволит размещать данные и вычислительные мощности максимально близко к конечным пользователям. Решение разворачивается на базе крупнейшей в России сети собственных дата-центров «РТК-ЦОД» уровня Tier III и узлов связи «Ростелекома» — от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Автоматическая репликация данных между выбранными площадками позволяет не только повысить отказоустойчивость, но и обеспечить быстрый доступ к информации из ближайшего дата-центра. Это снижает задержки при работе с крупными массивами данных и делает скорость сервисов сопоставимой для пользователей в разных регионах страны.

Михаил Соколов, директор по стратегии и технологиям компании «Турбо Облако», сказал: «Для современного бизнеса, будь то столичная компания или предприятие на Дальнем Востоке, критически важен быстрый и равный доступ к данным. Наша геораспределенная платформа — ключевой шаг к устранению цифрового разрыва. Она стирает географические границы в ИТ-инфраструктуре, гарантируя всем клиентам стабильность, скорость и надежность».

