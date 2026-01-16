Разделы

«Дикси» внедрила технологию подтверждения возраста покупателей через мессенджер Max во всех магазинах

Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») завершила масштабирование технологии подтверждения возраста через национальный мессенджер Max на все магазины, где кассы позволяют поддерживать это решение. Технология цифровой идентификации покупателей на КСО позволяет упростить процесс покупок товаров с возрастными ограничениями и снизить нагрузку на персонал магазинов. Об этом CNews сообщили представители VK.

В настоящее время это решение действует в 2,7 тыс. магазинов «Дикси» - то есть почти во всех торговых точках розничной сети. Технология внедрена не только на кассах самообслуживания (КСО), но и на обычных кассах: подтвердить возраст с помощью мессенджера MAX можно более чем на 6,7 тыс. КСО и 6 тыс. касс, где процесс покупки сопровождает сотрудник магазина.

Покупка товаров с возрастными ограничениями без предъявления удостоверяющего личность документа доступна пользователям мессенджера Max, привязавшим профиль к «Госуслугам» и создавшим цифровой ID. Для подтверждения возраста при приобретении определенных категорий товаров достаточно отсканировать на КСО цифровой ID в виде QR-кода, который отобразится на экране смартфона в приложении Max. На обычных кассах QR-код сканирует сотрудник магазина.

«Дикси» начала тестировать технологию цифровой идентификации через мессенджер Max в ноябре 2025 г. – сначала на кассах самообслуживания. На первом этапе этот сервис действовал в 14 магазинах сети в Москве и Петербурге.

Игорь Цвигун, директор по информационным технологиям розничной сети «Дикси»: «В короткие сроки мы успешно завершили внедрение технологии верификации возраста покупателей с помощью мессенджера Max во всех магазинах, где это возможно, причем не только на КСО, но и на обычных кассах. Цифровой ID для верификации возраста потребителей позволяет обеспечить еще большую быстроту и удобство покупок некоторых категорий товаров. Кроме того, это решение помогает снизить нагрузку на сотрудников, которым больше не нужно сопровождать каждую покупку определенных товаров на кассах самообслуживания. В будущем мы можем использовать эту технологию для идентификации покупателей, чтобы предлагать им персональные промо и скидки».

