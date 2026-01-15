Разделы

Zala наращивает беспилотный мониторинг объектов ТЭК

Zala расширяет географию мониторинга линейных объектов и инфраструктуры ТЭК. Компания заключила новые контракты на комплексный воздушный мониторинг объектов на месторождении в Западной Сибири. Общий объем работ в регионе до конца 2027 г. превысит 48 тыс. км. Об этом CNews сообщили представители Zala.

С 2026 г. стартовал более масштабный трехлетний проект по мониторингу нефтегазовой инфраструктуры в Оренбургской и Самарской областях. Ежегодный объем работ здесь составит свыше 107 тыс. км трубопроводов. Проект будет выполняться до 2028 г. включительно.

Для выполнения задач применяется модернизированный беспилотный комплекс Zala Т-16, доказавший эффективность в сложных климатических условиях Сибири и Крайнего Севера.

Автоматизация мониторинга позволяет компаниям ТЭК не только повысить безопасность объектов, но и оптимизировать процессы на основе оперативных данных. Отметим, что в 2025 г. совокупный налет БВС Zala в интересах топливно-энергетического комплекса России превысил пять млн км.

