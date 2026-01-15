Разделы

Бренд Baseus пополнил портфель diHouse

Компания diHouse стала официальным дистрибьютором бренда Baseus на российском рынке.

diHouse предлагает партнерам пауэрбанки, магнитные беспроводные зарядки, беспроводные наушники, автомобильные зарядки и другие аксессуары Baseus.

Российский рынок аксессуаров в 2025 г. показал уверенный рост: ключевым драйвером продаж и выручки, как и в предыдущие периоды, остаются зарядные устройства. К основным трендам в сегменте можно отнести повсеместный переход на GaN-зарядки для экономии времени и пространства, доминирование беспроводных решений и растущий спрос на устройства для умного дома. Baseus формирует ассортимент с учетом этих трендов: например, летом 2025 г. бренд выпустил свои первые зарядные устройства с поддержкой нового формата беспроводной зарядки Qi 2.2.

Baseus выпускает мобильные аксессуары и потребительскую электронику. Философия бренда, зашифрованная в названии (Base on User — основанный на пользователе), означает глубокую ориентацию на реальные потребности. Каждое устройство — это результат работы собственного центра разработок и строгого контроля качества.

Ольга Полоновская, руководитель направления «Аксессуары» компании diHouse, сказала: «Для нас подписание контракта с брендом Baseus — стратегически важное соглашение, которое значительно усиливает наш портфель в самом динамичном сегменте рынка. Появление продуктов Baseus — это прямой путь к росту продаж и увеличению лояльности наших партнеров, которые смогут предлагать своим клиентам лучшие технологические решения».

Анастасия Захаренкова, директор по маркетингу Baseus в России и СНГ, отметила: «Мы рассматриваем diHouse как надежного стратегического партнера, который разделяет наш подход к бизнесу, основанный на качестве, технологиях и внимании к потребностям конечного пользователя. Это сотрудничество создает прочную основу для долгосрочного развития бренда Baseus в России».

