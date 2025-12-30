«М.видео» назвала топ игровых подарков к Новому году

«М.видео» составила топ игровых консолей и видеоигр, которые россияне берут перед Новом годом. Наибольшей популярностью на рынке России пользуется PlayStation 5 Slim. Консоль остается самым массовым выбором покупателей как для личного использования, так и в качестве подарка, благодаря широкой библиотеке игр. Высокий интерес также сохраняется к более производительным версиям — PlayStation 5 Pro. Эти модели чаще выбирают покупатели, ориентированные на максимальное качество игрового опыта и современные технические возможности. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Отдельную нишу на рынке занимают портативные игровые устройства. Steam Deck OLED демонстрирует устойчивый спрос за счет мобильного формата и гибких сценариев использования — дома, в дороге и просто на свежем воздухе. Консоль привлекает аудиторию, которая ценит возможность совмещать полноценный гейминг и мобильность.

В сегменте массовых продаж заметную роль играют доступные игровые приставки с предустановленными играми, включая решения формата Game Stick Lite. Такие устройства чаще всего выбирают в качестве подарка для детей и подростков или в качестве первого знакомства с видеоиграми.

Стабильный интерес сохраняется и к универсальным семейным консолям — Nintendo Switch и Switch 2. Эти устройства востребованы благодаря формату совместных игр, ориентации на семейный досуг и широкому выбору игр для разной аудитории.

В целом предновогодний рынок игровых консолей характеризуется разнообразием спроса: покупатели одновременно выбирают как флагманские модели, так и более доступные решения. Игровые приставки продолжают укреплять позиции как один из ключевых подарков к Новому году.

На PlayStation 5 перед новогодними праздниками покупатели все чаще обращают внимание не только на спортивные симуляторы, но и на крупные сюжетные проекты. Повышенный интерес вызывают новинки 2025 года — DOOM: The Dark Ages, динамичный шутер с новыми геймплейными механиками в рамках серии, а также Mafia: The Old Country, где действие перенесено в Сицилию начала XX века. Дополнительный рост популярности к праздникам демонстрируют Marvel Человек-Паук: Майлз Моралес и Hogwarts Legacy, которые часто рассматривают как универсальный подарок благодаря узнаваемым вселенным и атмосфере зимних праздников.

На консоли предыдущего поколения, PlayStation 4, наиболее востребованными проектами являются Red Dead Redemption 2, вестерн с масштабным открытым миром от Rockstar, кооперативная It Takes Two, рассказывающая историю о преодоление разлада в семье, а также Minecraft, остающаяся универсальным выбором для детей и семейной аудитории.

В сегменте Nintendo перед Новым годом заметно растет интерес к новым играм — 7 из 10 самых продаваемых позиций достались картриджам Nintendo Switch 2. В их числе победитель The Game Awards в номинации лучший экшн — Hades 2 — самая высокооцененная игра 2025 г., продолжение хитового рогалика в сеттинге древнегреческой мифологии, а также Metroid Prime 4: Beyond — первая за 18 лет номерная часть культовой приключенческой франшизы Nintendo.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.видео» Сергей Мезин: «Перед Новым годом игровые консоли и видеоигры традиционно входят в число самых востребованных подарков. Покупатели выбирают как современные флагманские консоли для домашнего гейминга, так и портативные и более доступные решения. В играх наибольший интерес вызывают крупные сюжетные проекты, спортивные симуляторы и семейные тайтлы — именно такой набор позволяет подобрать универсальный подарок под разные вкусы и сценарии использования».