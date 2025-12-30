Разделы

Техника
|

«М.видео» назвала топ игровых подарков к Новому году

«М.видео» составила топ игровых консолей и видеоигр, которые россияне берут перед Новом годом. Наибольшей популярностью на рынке России пользуется PlayStation 5 Slim. Консоль остается самым массовым выбором покупателей как для личного использования, так и в качестве подарка, благодаря широкой библиотеке игр. Высокий интерес также сохраняется к более производительным версиям — PlayStation 5 Pro. Эти модели чаще выбирают покупатели, ориентированные на максимальное качество игрового опыта и современные технические возможности. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Отдельную нишу на рынке занимают портативные игровые устройства. Steam Deck OLED демонстрирует устойчивый спрос за счет мобильного формата и гибких сценариев использования — дома, в дороге и просто на свежем воздухе. Консоль привлекает аудиторию, которая ценит возможность совмещать полноценный гейминг и мобильность.

В сегменте массовых продаж заметную роль играют доступные игровые приставки с предустановленными играми, включая решения формата Game Stick Lite. Такие устройства чаще всего выбирают в качестве подарка для детей и подростков или в качестве первого знакомства с видеоиграми.

Стабильный интерес сохраняется и к универсальным семейным консолям — Nintendo Switch и Switch 2. Эти устройства востребованы благодаря формату совместных игр, ориентации на семейный досуг и широкому выбору игр для разной аудитории.

В целом предновогодний рынок игровых консолей характеризуется разнообразием спроса: покупатели одновременно выбирают как флагманские модели, так и более доступные решения. Игровые приставки продолжают укреплять позиции как один из ключевых подарков к Новому году.

На PlayStation 5 перед новогодними праздниками покупатели все чаще обращают внимание не только на спортивные симуляторы, но и на крупные сюжетные проекты. Повышенный интерес вызывают новинки 2025 года — DOOM: The Dark Ages, динамичный шутер с новыми геймплейными механиками в рамках серии, а также Mafia: The Old Country, где действие перенесено в Сицилию начала XX века. Дополнительный рост популярности к праздникам демонстрируют Marvel Человек-Паук: Майлз Моралес и Hogwarts Legacy, которые часто рассматривают как универсальный подарок благодаря узнаваемым вселенным и атмосфере зимних праздников.

Как проходила одна из крупнейших миграций с VMware на финансовом рынке
Цифровизация

На консоли предыдущего поколения, PlayStation 4, наиболее востребованными проектами являются Red Dead Redemption 2, вестерн с масштабным открытым миром от Rockstar, кооперативная It Takes Two, рассказывающая историю о преодоление разлада в семье, а также Minecraft, остающаяся универсальным выбором для детей и семейной аудитории.

В сегменте Nintendo перед Новым годом заметно растет интерес к новым играм — 7 из 10 самых продаваемых позиций достались картриджам Nintendo Switch 2. В их числе победитель The Game Awards в номинации лучший экшн — Hades 2 — самая высокооцененная игра 2025 г., продолжение хитового рогалика в сеттинге древнегреческой мифологии, а также Metroid Prime 4: Beyond — первая за 18 лет номерная часть культовой приключенческой франшизы Nintendo.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.видео» Сергей Мезин: «Перед Новым годом игровые консоли и видеоигры традиционно входят в число самых востребованных подарков. Покупатели выбирают как современные флагманские консоли для домашнего гейминга, так и портативные и более доступные решения. В играх наибольший интерес вызывают крупные сюжетные проекты, спортивные симуляторы и семейные тайтлы — именно такой набор позволяет подобрать универсальный подарок под разные вкусы и сценарии использования».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Wi-Fi 8 будет разочарованием. Высоких скоростей можно не ждать

«Диасофт» предложил альтернативу проприетарным интеграционным шинам — платформу Digital Q.Integration

Прогресс любит тишину. TSMC втихаря начала выпуск самых передовых в мире 2-нанометровых чипов

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Топор войны зарыт? Intel продалась своему главному конкуренту

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще