Сбербанк в 2025 г. инвестировал 1 млрд руб. в подготовку ИИ-специалистов и масштабировал работу с молодежью по всей стране

Подготовка специалистов по искусственному интеллекту стала ключевым направлением работы Сбербанк с молодежью в 2025 г. Компания инвестирует 1 млрд руб. в развитие 14 программ по ИИ и ИТ в рамках федерального проекта Минцифры — до 2030 г. они охватят 2200 студентов в шести ведущих вузах страны. Всего Сбербанк развивает 28 совместных программ с университетами по искусственному интеллекту — на них учатся 2194 студента. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк вкладывается не только в студентов, но и в их преподавателей. «Летняя цифровая школа» Сбербанка за шесть лет подготовила более 8400 преподавателей вузов и колледжей, которые теперь обучают около миллиона студентов по всей стране. В 2025 г. программу завершили 2000 преподавателей, а в 2026 г. Сбербанк удваивает масштаб — 4000 преподавателей пройдут обучение в новом круглогодичном формате.

Совместные образовательные программы Сбербанка охватывают 17 городов — 64 программы в 28 вузах, от Москвы и Санкт-Петербурга до региональных центров. В 2025 г. пяти ведущих вузах — НИУ ВШЭ, Президентской академии РАНХиГС, Финансовом университете, Центральном университете и Университете ИТМО — открылись новые образовательные пространства Сбербанка. Это коворкинги и аудитории для проектной работы с трансформируемой мебелью, переговорными комнатами, зонами для концентрации и технологиями умного дома Sber. В 2025 г. совместные программы завершили 638 выпускников.

Помимо учебы, студенты могут попасть на стажировки в Сбербанк. В 2025 г. компания вывела на стажировку 2536 студентов — они работали в различных подразделениях Сбербанка и компаний-партнеров над проектами, многие из которых связаны с искусственным интеллектом и анализом данных. 476 студентов и аспирантов получают именные стипендии Сбербанка, что позволяет молодым ученым полностью сосредоточиться на учебе и исследованиях.

Сбербанк работает с молодежью еще со школы. Компания стала первой, которая поддерживает все 24 предмета Всероссийской олимпиады школьников — от математики и информатики до экологии и литературы. 28 лучших участников ВсОШ по предметам «информатика», «математика» и «экономика» получили предложения на стажировку в Сбербанк, что открывает им путь в профессию еще до поступления в вуз. На международном уровне компания выступила партнером финала ICPC Northern Eurasia — одного из самых престижных соревнований по программированию, где борются за право представлять регион на мировом первенстве.

За 2025 г. образовательные программы и мероприятия Сбербанка посетили более 840 тыс. школьников и студентов. Компания выстраивает системную работу с молодежью: от школьных олимпиад до специализированных программ по ИИ, от обучения преподавателей до стажировок в технологических проектах.

