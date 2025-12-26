Подтверждена совместимость российских серверов «Тринити» с обновленной zVirt 4.5

Российский производитель серверного оборудования «Тринити» и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft объявили о подтвержденной совместимости серверов «Тринити» с системой виртуализации zVirt. По итогам тестирования получен сертификат совместимости, подтверждающий корректную и стабильную совместную работу аппаратного и программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Совместимость линейки серверов «Тринити» ЕR поколение М8 на процессорах Intel Gen 4/5 и системы виртуализации zVirt подтверждена в период комплексных испытаний при использовании различных сценариев. Серверное оборудование и платформа виртуализации продемонстрировали стабильную работу и готовы к совместной промышленной эксплуатации.

zVirt — защищенная платформа виртуализации серверов, дисков и сетей. Решение обладает инсталляционной базой из более чем 13 600 хостов и базой из более чем 430 заказчиков. В zVirt реализованы уникальные для российского рынка функции, в том числе управляемые программные сети SDN (аналог отдельного продукта VMware NSX) и поддержка программно-определяемого хранилища SDS. Также доступна редакция zVirt Max, сертифицированная по требованиям ФСТЭК.

Платформа виртуализации zVirt, разработанная компанией Orion soft, предназначена для централизованного управления серверами виртуализации, кластерами, виртуальными машинами и системами хранения данных. Решение включено в реестр отечественного ПО Минцифры России и применяется для построения ИТ-инфраструктур, включая проекты по замещению зарубежных платформ виртуализации.

«Мы развиваем стратегическое партнерство с компанией Orion soft, которое включает несколько направлений, в том числе оперативное тестирование наших серверов на новейших версиях системы управления виртуализацией zVirt. Подтверждение совместимости с zVirt — часть нашей концепции по развитию технологических партнерств с ведущими российскими ИТ-компаниями. Благодаря совместимости решений у наших заказчиков есть все необходимые инструменты для построения надежной ИТ-инфраструктуры любой сложности на основе сертифицированных российских технологий», – сказал Сергей Овсянников, директор по развитию бизнеса компании «Тринити».

«Совместимость продуктов на уровне, который необходим заказчикам для успешного технологического развития, обеспечивается только тогда, когда вендоры тесно сотрудничают и регулярно обновляют совместимость свежих версий своих продуктов. Мы с «Тринити» придерживаемся именно такого подхода, потому что понимаем, насколько важна стабильность и предсказуемость совместной работы серверов и виртуализации», – сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.