Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

Подтверждена совместимость российских серверов «Тринити» с обновленной zVirt 4.5

Российский производитель серверного оборудования «Тринити» и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft объявили о подтвержденной совместимости серверов «Тринити» с системой виртуализации zVirt. По итогам тестирования получен сертификат совместимости, подтверждающий корректную и стабильную совместную работу аппаратного и программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Совместимость линейки серверов «Тринити» ЕR поколение М8 на процессорах Intel Gen 4/5 и системы виртуализации zVirt подтверждена в период комплексных испытаний при использовании различных сценариев. Серверное оборудование и платформа виртуализации продемонстрировали стабильную работу и готовы к совместной промышленной эксплуатации.

zVirt — защищенная платформа виртуализации серверов, дисков и сетей. Решение обладает инсталляционной базой из более чем 13 600 хостов и базой из более чем 430 заказчиков. В zVirt реализованы уникальные для российского рынка функции, в том числе управляемые программные сети SDN (аналог отдельного продукта VMware NSX) и поддержка программно-определяемого хранилища SDS. Также доступна редакция zVirt Max, сертифицированная по требованиям ФСТЭК.

Платформа виртуализации zVirt, разработанная компанией Orion soft, предназначена для централизованного управления серверами виртуализации, кластерами, виртуальными машинами и системами хранения данных. Решение включено в реестр отечественного ПО Минцифры России и применяется для построения ИТ-инфраструктур, включая проекты по замещению зарубежных платформ виртуализации.

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации
цифровизация

«Мы развиваем стратегическое партнерство с компанией Orion soft, которое включает несколько направлений, в том числе оперативное тестирование наших серверов на новейших версиях системы управления виртуализацией zVirt. Подтверждение совместимости с zVirt — часть нашей концепции по развитию технологических партнерств с ведущими российскими ИТ-компаниями. Благодаря совместимости решений у наших заказчиков есть все необходимые инструменты для построения надежной ИТ-инфраструктуры любой сложности на основе сертифицированных российских технологий», – сказал Сергей Овсянников, директор по развитию бизнеса компании «Тринити».

«Совместимость продуктов на уровне, который необходим заказчикам для успешного технологического развития, обеспечивается только тогда, когда вендоры тесно сотрудничают и регулярно обновляют совместимость свежих версий своих продуктов. Мы с «Тринити» придерживаемся именно такого подхода, потому что понимаем, насколько важна стабильность и предсказуемость совместной работы серверов и виртуализации», – сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

В России введут балльную оценку химии для чипов, чтобы защитить рынок от китайцев

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Из госпроекта «Умный многоквартирный дом» вышли строители гигантских ЖК «Самолет» и «Эталон»

Евгений Пудовкин, «Спикател»: Наибольший спрос на SOC наблюдается в формате co-managed

Ожидаются массовые проверки отечественной электроники на российскость. Они будут внеплановыми и внезапными

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще