R-Vision ITAM включен в реестр отечественного ПО и усиливает линейку управления ИТ-инфраструктурой

R-Vision, российский разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, объявляет о включении продукта R-Vision ITAM в реестр отечественного программного обеспечения. Это решение, запущенное в апреле 2025 г., стало логичным расширением продуктовой линейки по управлению инфраструктурой, объединив учет активов, лицензий и управление стоимостью ИТ в рамках единого контура. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Включение в реестр подтверждает не только технологическую независимость продукта, но и его готовность к реализации проектов импортозамещения в компаниях с высокой степенью зрелости инфраструктуры.

Сегодня большинство компаний уже используют CMDB и ITSM-инструменты, однако полноценные решения класса ITAM внедрены лишь у наиболее зрелых игроков рынка. Именно поэтому сегмент остаётся относительно узким, а комплексные платформы, позволяющие выстроить полный цикл управления ИТ-активами, востребованы особенно высоко.

Наибольшую ценность R‑Vision ITAM дает организациям, которые уже имеют базовую инвентаризацию, отлаженные процессы закупок, списаний и сопровождения, и теперь стремятся к более глубокому и продуманному управлению бюджетом. Продукт позволяет решать не только вопросы прямой экономии, но и более сложные финансовые задачи, такие как управление рисками, связанными с информационной безопасностью. Это особенно актуально для компаний в фазе масштабирования — при появлении новых филиалов, росте распределённых команд и развитии удалённой рабочей среды.

R-Vision ITAM уже сегодня обеспечивает значительный уровень контроля над активами компании, охватывая ключевые этапы их жизненного цикла — от закупки и инвентаризации до утилизации. Текущая функциональность решения позволяет оптимизировать использование ресурсов и эффективно выявлять «теневые» активы за счет централизованного учета и автоматизированной сверки с фактическими данными. В скором времени будет расширен функционал встроенного модуля SAM (Software Asset Management), который даст возможность вести комплексный учет и базовый контроль лицензий, помогая организациям снижать риски нарушения лицензионных требований и оптимизировать затраты на ПО. В перспективе R-Vision ITAM будет способен обеспечить полноценный и непрерывный контроль всех ИТ-активов на каждом этапе, а модуль SAM предоставит исчерпывающие инструменты для стратегического управления лицензиями, что гарантирует максимальную финансовую эффективность и полное соответствие нормативным требованиям.

Продукт интегрируется с R-Vision CMDB и R-Vision ITSM, создавая целостную среду управления ИТ-инфраструктурой: CMDB объединяет данные обо всех конфигурационных единицах и их связях; ITSM автоматизирует процессы обслуживания, ускорения расследования инцидентов и контроля изменений; ITAM контролирует аппаратные и программные активы, связывая финансовые и эксплуатационные данные с сервисными процессами.

Особое преимущество R-Vision ITAM — совместная работа ИТ- и ИБ-команд в едином интерфейсе. При появлении уязвимости или инциденте система помогает оперативно определить затронутые активы и сервисы, а также оценить стоимость потенциального ущерба. А благодаря возможности построения финансово-ресурсной модели можно увидеть реальную стоимость владения сервисом, где учитываются не только стоимость компонентов и оказания сервисов, но и потенциальные риски в рамках имеющейся инфраструктуры.

Таким образом, R-Vision ITAM помогает CIO навести порядок в ИТ-активах, вести их управление более осмысленно, снижать расходы и выстраивать единый подход к оценке безопасности и эффективности инфраструктуры в целом.

Дарья Петрова, директор по продуктам R-Vision: «Сегодня рынок ИТ-инфраструктуры в России переживает глубокую трансформацию: растёт стоимость оборудования, увеличиваются сроки поставок, а доступность компонентов остаётся ограниченной. В таких условиях организациям особенно важно не просто учитывать активы, а подходить к работе с ними системно — понимать, какие ресурсы реально используются, а какие нет.