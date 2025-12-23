«Кит-Софт» перешла на «Яндекс 360»

Компания «Кит-Софт» завершила перевод ключевых бизнес-процессов на платформу «Яндекс 360». Подрядчиком проекта выступила ее головная организация – системный интегратор «Кит-системс», ранее отработавший методологию миграции в собственной инфраструктуре.

В течение длительного времени работа «Кит-Софт» опиралась на платформу Microsoft Office 365. В рамках подписки также использовались Exchange, Teams и другие инструменты. Однако ограничение доступа к сервисам для российских пользователей, последовавшее за уходом вендора с локального рынка, заставил искать альтернативу от отечественного провайдера.

Рассматривались решения, отвечающие корпоративным политикам информационной безопасности и способные легко интегрироваться с системами, настроенными под MS 365. Рассмотрев представленные на рынке платформы, а также изучив опыт миграции и работы «Кит-системс» на «Яндекс 360», было решено отдать предпочтение аналогичной системе.

Перед развертыванием системы в масштабах всей компании было запущено пилотирование на ограниченной части сотрудников. Для этого были сформированы команды и приоритизированы их текущие задачи с тем, чтоб оставалось время на участие в тесте. В их число вошли проектные менеджеры, инженеры, разработчики, тестировщики и другие специалисты, способные проверить систему в деле и оценить ее работоспособность. В общей сложности пилот занял около месяца.

Затем проект планомерно масштабировался на остальные структурные подразделения компании. Одновременно решались вопросы настройки прав доступа, организации рабочих мест, переноса данных с зарубежных сервисов, тестирование алгоритмов защиты данных и предотвращения вторжений. На этом этапе неоценимая помощь оказывалась выделенной командой технической поддержки «Яндекс 360», которая была постоянно на связи и активно участвовала в решении всех вопросов.

В результате на новую платформу были переведены сервисы электронной почты, облачного хранения данных, совместной работы с документами и видеоконференцсвязи. В настоящее время они полностью заместили собой используемые ранее сервисы компании Microsoft. Для поддержки пользователей по завершении проекта на собственной LMS-платформе был развернут обучающий курс «Яндекс 360».

«Выбирая платформу для перевода корпоративных сервисов на российские рельсы, мы тщательно изучили опыт головной компании, более полугода использующей «Яндекс 360». А поскольку коллеги ранее реализовали аналогичный проект в собственной инфраструктуре и знали возникающие при этом «подводные камни», мы для минимизации рисков попросили их помочь с реализацией нашего, – сказал Кирилл Горлов, исполнительный директор «Кит-Софт». – Благодаря их опыту и поддержке команды вендора миграция прошла в кратчайшие сроки и обошлась без остановки рабочих процессов. Сегодня сервисы «Яндекс» – наш основной инструмент поддержки рабочих процессов, взаимодействия внутри команд и коммуникаций с клиентами на всей территории страны».

«Использование инфраструктуры облачных сервисов позволяет компаниям избежать больших капитальных затрат на закупку и обслуживание собственного оборудования, сократить издержки на обновление и поддержку программного обеспечения – все эти задачи ложатся на поставщика облачных услуг. Наш продукт создан с учётом потребностей и предпочтений клиентов и позволяет им выбирать наиболее подходящий вариант в зависимости от их текущих потребностей, а также предоставляет необходимые инструменты для командной работы, помогает сотрудникам всегда оставаться на связи, вести совместную работу над файлами и управлять коммуникациями с внешним миром», – сказал Роман Королев, коммерческий директор «Яндекс 360».