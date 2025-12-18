Гонконгский грипп – причина новых обманов мошенников

Специалисты «Т-Банка» раскрыли новую схему обмана, которую выявили с помощью уникального сервиса на основе искусственного интеллекта фрод-рулетка «Ловушка для мошенников». Первые звонки начали поступать в рулетку после того, как Всемирная организация здравоохранения назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России, мошенники начали активно обыгрывать инфоповод в своих скриптах, чтобы украсть деньги. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Мошенники звонят от имени поликлиники и просят жертву прийти якобы на обязательный прием или анализы в целях профилактики вируса. Если человек отказывается, его начинают пугать вспышкой эпидемии, тяжелым течение болезни, возможном карантине и долгой реабилитацией. Вдобавок, якобы записаться позже на прием уже не получится — не останется талонов.

Чтобы прийти на прием, нужно якобы занять электронную очередь — для этого достаточно сказать код из СМС, которым на самом деле является кодом для входа на «Госуслуги». Если человек поверит, мошенники получат доступ ко всей личной информации, но это только часть схемы.

Следом жертве звонят от лица Центробанка, МВД или Росфинмониторинга и пытаются запугать — якобы предыдущий звонок был от мошенников, которые взломали «Госуслуги» и теперь пытаются украсть деньги с банковского счета. Чтобы защитить сбережения, человека просят срочно перевести все средства на «безопасный» счет, который на самом деле является счетом мошенников.

По данным «Т-Банка», телефонный фрод за этот год попал в лидеры мошеннического топа, обогнав схемы с инвестициями и разводы на сайтах объявлений — по сравнению с 2024 г. рост на 31%.

Среднестатистическая жертва телефонного мошенничества помолодела на 6 лет. Если в прошлом году средний возраст жертвы составлял — 39 лет, то с начала этого года — 33 года.

Большинство потерь приходится на социальную инженерию. Убедить человека расстаться со сбережениями мошенникам гораздо легче, чем взломать приложение банка или украсть телефон.

Чтобы быстрее втереться в доверие и усыпить бдительность, преступники пишут от лица сотрудников крупных компаний и надзорных органов, внимательно следят за новостями и берут за основу для писем громкие инфоповоды.

Например, в 2025 г. злоумышленники предлагали обойти блокировку Roblox, поменять счетчики или оформить новый полис.

Как защититься от мошенников

Никому не называйте коды из СМС: это верный знак того, что на связи мошенники. Сотрудникам государственных ведомств, банков или «Госуслуг «такие коды ни к чему, а записаться на прием в ведомства зачастую можно через официальный сайт. При этом коды не требуются.

Не переводите деньги на «безопасные» счета — сделать это просят только мошенники. Когда вам предложат что-то подобное, просто положите трубку.

Положите трубку, если на вас давят или советуют перевести деньги на безопасный счет. После этого позвоните в «Госуслуги» или банк по официальному номеру. Это поможет понять, существует ли опасность на самом деле и избежать неприятностей.

Тренируйтесь противостоянию, с помощью уникального сервиса фрод-рулетка «Ловушка для мошенников» можно получить переадресованный вызов от настоящего мошенника. Перехват звонка поможет спасти реальную жертву, узнать схемы, которые сейчас актуальны у злоумышленников и научиться им противостоять.

Выберите доверенное лицо: с 1 сентября 2025 г. во всех банках страны стал обязателен сервис по защитите близких. Таким образом вы сможете предотвращать переводы на нехарактерные реквизиты и будете оповещены, если подопечный возьмет кредит или попытается закрыть вклад.