«М.видео» назвала самые быстрорастущие бренды смартфонов в РФ по итогам девяти месяцев 2025 года

«М.видео» назвала самые быстрорастущие бренды смартфонов в России по итогам девяти месяцев 2025 г. Лидером роста стал Samsung, а положительную динамику также продемонстрировали Huawei, Realme, Poco и Xiaomi. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

По итогам девяти месяцев 2025 г. популярность Samsung в денежном выражении выросла с 16,6% в 2024 г. до 20% в 2025 г. Рост обеспечили расширение линейки устройств среднего сегмента, обновление ключевых моделей и усиление предложения в популярных ценовых категориях.

Позитивная динамика отмечается и у других брендов. Huawei вырос с 3,7% до 4,6%, демонстрируя устойчивый спрос на модели с акцентом на автономность и камеру. Realme увеличила долю с 4,9% до 5,7%, а Poco — с 3,4% до 4,1%, укрепляя позиции благодаря производительным решениям по доступной цене. Xiaomi также показал прирост, прибавив около 0,5 п.п. за счет популярности обновленных линеек и массовых моделей.

По итогам первых трех кварталов 2025 г. объем рынка смартфонов в денежном выражении составил около 460 млрд руб.

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» компании «М.видео» Никита Толпыгин: «По итогам трех кварталов мы видим, что на рынке наиболее заметно растут Samsung, Huawei, Realme, Poco и Xiaomi. Каждый из этих брендов укрепил позиции в ключевых ценовых сегментах. Покупатели выбирают их за сочетание производительности, обновленных камер, автономности и привлекательной цены. Эти бренды активно обновляют модельные линейки и быстро адаптируются к ожиданиям пользователей, что напрямую отражается в росте их долей».