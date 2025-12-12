Разделы

PAM-платформа СКДПУ НТ обновлена до версии 3.0.1

Российский разработчик «АйТи Бастион» сообщает о выходе новой версии своего флагманского решения СКДПУ НТ 3.0.1. Теперь отечественное решение для контроля действий привилегированных пользователей базируется на современной Astra Linux 1.8. Также обновление дополняет функционал подсистемы «СКДПУ НТ Архив аудита» в части ускорения расследований и повышения удобства использования. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

СКДПУ НТ — комплексное решение класса PAM с рядом функциональных подсистем. Система позволяет контролировать внутренних пользователей с привилегиями и внешних подрядчиков, вести записи рабочих сессий в разных форматах, составлять поведенческие портреты, реагировать на потенциально опасные действия и детектировать аномалии. В платформу СКДПУ НТ входят подсистемы «Шлюз доступа», «Мониторинг и аналитика», «Портал доступа», «Кабинет оператора», «Архив аудита» и «Агрегатор доступов». Решение сертифицировано ФСТЭК России по УД-4, МО НДВ-2 и внесено в Реестр ПО Минцифры России.

Актуализация ОС

С версии 3.0.1 PAM-платформа СКДПУ НТ базируется на современной российской Astra Linux 1.8. Переход на актуальную ОС гарантирует соответствие требованиям отраслевых стандартов и обеспечивает стабильность работы системы. Новая ОС устраняет уязвимости прошлых версий и увеличивает общую безопасность решения.

Новый функционал

Среди ключевых изменений — обновление подсистемы «Архив аудита». У пользователей появилась возможность просматривать инциденты с отображением конкретного временного промежутка на таймлайне. Новая функция повышает скорость расследований и помогает эффективнее предотвращать инциденты. Кроме того, в «Архиве аудита» изменились политики размещения сессий и работы с хранилищем.

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

Бизнес

Также в подсистеме «Архив аудита» изменился пользовательский интерфейс и добавился механизм автоматической ротации хранилищ.

Техподдержка «АйТи Бастион» уже принимает заявки на обновление.

