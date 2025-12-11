«Телфин» подключает автозаполнение комментариев к звонку в amoCRM

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет возможности интеграции АТС «Телфин.Офис» с amoCRM и предлагает к подключению функцию автозаполнения комментариев к звонку в CRM. Это избавляет менеджеров от рутины, обеспечивает объективную информацию для контроля и повышает качество данных в CRM. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Пользователям интеграции АТС «Телфин.Офис» с amoCRM доступна не только функция автоматического ведения истории обращений клиентов с записями и статистикой звонков, но и автозаполнение комментариев в CRM с кратким содержанием телефонных разговоров. Теперь не надо вносить комментарии вручную. В CRM попадает объективная и достоверная информация, которая позволяет легко контролировать менеджеров без прослушивания звонков.

Функция автозаполнения в amoCRM дает возможность переводить все телефонные разговоры сотрудников с клиентами в текст и вносить их краткое содержание в виде заметки в карточке контакта или компании. Нет ограничений по числу транскрибаций в текст и количеству пользователей данной услуги внутри компании. Интеграцию АТС «Телфин.Офис» с amoCRM и данную функцию может подключить администратор.

«Автозаполнение комментариев в CRM — удобный инструмент для оптимизации работы с данными о клиентах и сделках. Теперь в CRM автоматически попадает только достоверная информация, которая помогает принимать обоснованные и эффективные решения по работе с клиентами, выбору стратегии продаж и маркетинга. Когда вся команда опирается на проверенные данные, снижается риск недопонимания и ошибок в коммуникации», — сказал Иван Павлов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин».

Бесплатный бонус для пользователей интеграции АТС «Телфин.Офис» с amoCRM — amoAI. Искусственный интеллект исправляет ошибки, улучшает стиль и грамматику, корректирует тон сообщений, резюмирует переписки и предлагает идеи для ответов клиентам.