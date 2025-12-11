Разделы

Телеком
|

«Телфин» подключает автозаполнение комментариев к звонку в amoCRM

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет возможности интеграции АТС «Телфин.Офис» с amoCRM и предлагает к подключению функцию автозаполнения комментариев к звонку в CRM. Это избавляет менеджеров от рутины, обеспечивает объективную информацию для контроля и повышает качество данных в CRM. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Пользователям интеграции АТС «Телфин.Офис» с amoCRM доступна не только функция автоматического ведения истории обращений клиентов с записями и статистикой звонков, но и автозаполнение комментариев в CRM с кратким содержанием телефонных разговоров. Теперь не надо вносить комментарии вручную. В CRM попадает объективная и достоверная информация, которая позволяет легко контролировать менеджеров без прослушивания звонков.

Функция автозаполнения в amoCRM дает возможность переводить все телефонные разговоры сотрудников с клиентами в текст и вносить их краткое содержание в виде заметки в карточке контакта или компании. Нет ограничений по числу транскрибаций в текст и количеству пользователей данной услуги внутри компании. Интеграцию АТС «Телфин.Офис» с amoCRM и данную функцию может подключить администратор.

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда
ит в банках

«Автозаполнение комментариев в CRM — удобный инструмент для оптимизации работы с данными о клиентах и сделках. Теперь в CRM автоматически попадает только достоверная информация, которая помогает принимать обоснованные и эффективные решения по работе с клиентами, выбору стратегии продаж и маркетинга. Когда вся команда опирается на проверенные данные, снижается риск недопонимания и ошибок в коммуникации», — сказал Иван Павлов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин».

Бесплатный бонус для пользователей интеграции АТС «Телфин.Офис» с amoCRM — amoAI. Искусственный интеллект исправляет ошибки, улучшает стиль и грамматику, корректирует тон сообщений, резюмирует переписки и предлагает идеи для ответов клиентам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие ИТ-системы востребованы российскими строительными компаниями

Хакеры массово минируют код на самом популярном языке программирования

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Россиян достали высокие тарифы на связь. Началась массовая смена сотовых операторов – уходят со своим номером

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

Киберспецы рекомендуют избегать ИИ-браузеров: Это азы кибербезопасности

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще